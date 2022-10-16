Beşiktaş-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Bitexen Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Romain Saiss yerine Francisco Montero'yu Tayyip Talha Sanuç'la birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Ismael, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi.

Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

Ghezzal 7 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Ghezzal sezonun ilk iki maçında ise Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a gol atmıştı.

Ghezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da 1 maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında görev yapamamıştı.

Montero ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

Necip Uysal'a 400. maç plaketi

Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.

Necip Uysal'a plaketini başkan Ahmet Nur Çebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı.

Madenciler için saygı duruşu

Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı.

Cuma günü yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan iki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

Tribünler doldu

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.