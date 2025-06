Beşiktaş U-16, Şırnak\'ta Dostluk Maçı Yaptı

ŞIRNAK'a gelen Beşiktaş U-16 Takımı, Şırnak Petrol spor U-16 takımıyla dostluk maçı yaptı.

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen İsmail Süleyman Oktay, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut ve teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, Şırnak Valiliği ve Beşiktaş iş birliğiyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Söyleşi' programına katılarak, alt yapıdaki çocuklara deneyimlerini aktardı. Daha sonra Şırnak Şehir Stadyumu'nda Şırnak Petrolspor ile Beşiktaş'ın U-16 takımları karşı karşıya geldi. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada taraftarlar da takımları için tezahüratlarda bulundu. İki devre halinde 1 saat dakika süren maçın kazananı, 2-1'lik skor ile Beşiktaş U-16 takımı oldu. Maçı tribünden izleyen Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ve Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, sahaya inerek oyuncuları tebrik etti, daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'TÜM BÜYÜK SPOR KULÜPLERİNİ ŞIRNAK'A DAVET EİYORUZ'

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Birol Ekici, Beşiktaş kulübüne teşekkür ederek, "Beraberlik ve kardeşlik projemiz ve terörsüz Türkiye projemiz kapsamında ülkemizin en büyük spor kulüplerini Şırnak'a davet ediyoruz. Bu davetimize ilk cevap veren Beşiktaş oldu. Kendilerine buradan Beşiktaş camiasına, yöneticilerine tüm Beşiktaşlılara Şırnaklı hemşerilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bugün çok güzel bir birlik beraberlik kardeşlik maçı oldu. Gençlerimiz Beşiktaş'la oynama Beşiktaş'ın futbolcularıyla oynama onuruna eriştiler. Biz genç nüfusu çok yüksek olan bir şehiriz. Halkımızın yüzde 20,6'sı her beş kişiden birisi genç nüfustan oluşuyor ve gençlerimiz ülkemizin diğer yerlerinde gençlerin kullandığı tüm imkanları tüm güzellikleri onlar da yaşasın diye bugün Beşiktaş bize geldi. Gelirken de birçok kitap getirdiler kütüphane hanelerimizi desteklemek üzere. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. ve yine genel sekreterimizin söylediği gibi bu burada bitmeyecek. Biz de gençlerimizi en kısa sürede Beşiktaş kulübüne göndereceğiz. Orada Şırnaklı gençlerimizi kendileri misafir edecekler. Bunun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir maç oldu. Örnek bir maç yaşadık. Ben bu etkinliklerin devamını hasretten arzu ediyorum ve bunları da desteklemeye devam edeceğim. Tekrar Beşiktaş camiasına, yöneticilerine, taraftarlarına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

'GÜÇLÜ BİR TAKIMDAN BİRLİKTELİK TEZAHÜR ETTİ'

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "U-16 futbolcuları ve yöneticilerini havaalanında sayın valimizle coşkulu bir şekilde karşıladık. Gün boyu Şırnak'ta gezdiler ve U-16 Beşiktaş takımıyla Şırnak Petrolspor'un aynı yaşıtlarıyla beraber bir müsabaka oynadılar. Az önce bu güzel müsabakayı hep birlikte izledik. ve misafir takımımız 2-1 galip geldi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Güçlü bir takımdan birliktelik tezahür etti. Ben bu birlikteliğin ülke geneline yayılmasının temennisiyle diğer büyük takımları da Şırnak ve Şırnak gibi bölgemizde insanlarla gençlerle kaynaşması konusunda bir araya gelmelerini temenni ediyorum ve tüm diğer kulüplere de buradan çağırıp bu tür yerlere gelmelerini temenni ediyoruz ve görüyorsunuz Şırnak çok güzel bir yer. Ben inşallah burada misafir arkadaşlar memnun kalmıştır diye düşünüyorum. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük Beşiktaş Camiasını da yürekten kutluyorum" diye konuştu.

'CENTİLMENCE BİR MAÇ OLDU'

Beşiktaş Genel Sekreter Uğur Fora, Beşiktaş'ın kardeşliği, barışı birlikteliği sağlamaya çalışan bir kulüp olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bin 700 kilometre uzaktan bizlere kalplerini açan, bizi büyük bir misafirperverlikle ağırlayan hem belediye başkanıma hem Şırnak valime, burada her devlet kurumundan sokaktaki kardeşlerimizden, camlarından bize el sallayan tüm Şırnaklılara çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya gelmeden önce başkanımız yönetimimiz, kulüp çalışanlarımız Şırnak'a çok selam söylemişti. Bizi yolda her çeviren, 'Şırnak'a bizden selam götürün' dediler. O selamları bugün buraya getirdik. Aynı bayrak altında, aynı nefesi soluduk. Kalp kalbe, yürek yüreğe burada anılarımızı paylaştık, duygularımızı paylaştık. Çok mutlu olduk. Buradan yarın yine bir takım etkinlik Katılarak döneceğiz. Hem bizim arkadaşlarımız hem Şırnaklı gençlerin, bu güzel topraklarda kardeşçe bir duyguyu paylaştığımızı herkese gösterdik. Beşiktaş Türkiye'nin her yerinde armasının peşinde giden, armasındaki Ay Yıldız'ın olduğu her yerde kardeşliği, barışı birlikteliği sağlamaya çalışan bir kulüp. Bugün de burada bu büyük ev sahipliği için hem Şırnak halkına hem Sayın Valime ve Belediye Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok centilmence bir maç oldu. Şırnakspor'a da başarılar diliyorum. Onları da İstanbul'da ağırlamayı bekliyoruz."