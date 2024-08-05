Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibini belirledi - Son Dakika
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibini belirledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu\'nda rakibini belirledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda FK Partizan-FC Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

05.08.2024 15:23
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda FK Partizan-FC Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Kura çekiminde organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda FK Partizan - FC Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda eşleşmeler şu şekilde:

FC Dinamo Minsk (Belarus)/ Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) - RSC Anderlecht (Belçika)

Jagiellonia Bialystok (Polonya)/ FK Bodo-Glimt (Norveç) - Panathinaikos FC (Yunanistan)/ Ajax (Hollanda)

Qarabağ FK (Azerbaycan)/ PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - FC Petrocub (Moldova)/ The New Saints FC (Galler)

FK Partizan (Sırbistan)/ FC Lugano (İsviçre) - Beşiktaş

LASK (Avusturya) - AC Sparta Praha (Çekya)/ Fotbal Club FCSB (Romanya)

UE Santa Coloma (Andorra)/ FC RFS (Letonya) - K Slovan Bratislava (Slovakya)/ APOEL FC (Güney Kıbrıs)

FK Panevezys (Litvanya)/ Maccabi Tel-Aviv FC (İsrail) - FK TSC Backa Topola (Sırbistan)

Malmö FF (İsveç)/ PAOK FC (Yunanistan) - NK Celje (Slovenya)/ Shamrock Rovers FC (İrlanda)

FC Midtjylland (Danimarka)/ Ferencvarosi TC (Macaristan) - KI Klaksvık (Faroe Adaları)/ FK Borac Banja Luka (Bosna-Hersek)

Molde FK (Norveç)/ Cercle Brugge KSV (Belçika) - HNK Rijeka (Hırvatistan)/ IF Elfsborg (İsveç)

SC Braga (Portekiz)/ Servette FC (İsviçre) - Trabzonspor/ SK Rapid Wien (Avusturya)

FC Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna)/ FC Viktoria Plzen (Çekya) - Heart of Midlothian FC (İskoçya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda rakibini belirledi - Son Dakika

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