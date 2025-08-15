Beşiktaş ve Başakşehir Play-off'a Yükseldi

BEŞİKTAŞ
Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta St. Patricks'i 3-2 yenerek Konferans Ligi'nde play-off etabına kaldı. Siyah-beyazlı takım 2-0 geriye düştükten sonra uzun bir süre protesto edilip ıslıklandı yönetime de tepkiler devre arasında devam etti.
BAŞAKŞEHİR
Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Norveç temsilcisi Viking'le sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Universitatea Craiova oldu.
SAMSUNSPOR
Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk 90 dakikası ve uzatmaları berabere biten maçta penaltılarla Panathinaikos'a elendi. Arda Turan bu mücadelede kırmızı kart gördü. Samsunspor Avrupa Ligi play-off'da Yunan temsilcisi Panathinaikos'la karşılaşacak
SÜPER LİG
21.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Kafile İzmir'e hareket edecek.
21.30 Sarı-lacivertli takımın karşılanışı.
1. LİG
21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor
VOLEYBOL
FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final
16.00 Türkiye-Japonya
BASKETBOL
-FIBA U16 Avrupa Şampiyonasi Yarı Final
15.00 Türkiye - Letonya
-DBB Süper Kupa Yarı Final
19.00 Almanya - Türkiye
21.45 Sırbistan - Çekya
