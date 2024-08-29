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Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans ligi play off turlarında rövanş maçlarına çıkıyor.

Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano’yu konuk edecek.

Dolmabahçe’de oynanacak maç TSİ 21.00’de başlayacak.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek.

3-3 biten ilk maçın rövanşında galip gelen taraf UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına geçecek.

Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi play off turunda mücadele eden Trabzonspor ise evinde bir başka İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak.

Saat 20.00’de başlayacak maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Trabzonspor, İsviçre’de oynadığı maçta rakibiyle 0-0 beraber kalmıştı. Rövanş maçında rakibine üstünlük sağlayan taraf ismini UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasına yazdıracak.

Bordo mavililer elenirse bu sezonki Avrupa defterini kapatacak.

Türk takımlarından Galatasaray, önceki gün UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a elenmişti. Fenerbahçe ise aynı turnuvanın üçüncü ön eleme turunda Fransa’dan Lille’e elenmişti.

Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek lig aşamasında yarışmaya hak kazandı.

'Bir görevimiz var, o da gruplara kalmak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynayacakları ikinci iç saha maçları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik direktör, "Önemli bir mücadele olacak. Gruplara kalmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Konsantreyiz. Geçen hafta da bunu söylemiştim. Bir görevimiz var, o da gruplara kalmak. Yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız" dedi.

Van Bronckhorst, ilk maça göre kadroda bazı değişiklikler olabileceğini söyledi.

'Rakibe göre oyun planlarımız olacak'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oynadıkları ilk maçta oyunun karşılığını alamadıklarını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Avcı, "Bu maçın Avrupa'da olmamızın yanı sıra oyuncularımıza öz güven getirecek bir maçtan daha fazlasını olduğunu düşünüyorum. Taraftarımız takıma destek olduğu sürece bu başarıları yaşadık. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak" dedi.

Deneyimli teknik direktör "Rakibe göre oyun planlarımız olacak" diye konuştu.