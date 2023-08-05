Beşiktaş, Yayıncı Kuruluşa Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Yayıncı Kuruluşa Tepki Gösterdi

05.08.2023 00:48

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yayıncı kuruluşun yaptığı paylaşımda kendilerine yer verilmemesine tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada binlerce tweet atarak tepkilerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yaptığı paylaşımdan dolayı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş "TrendyolSüperlig'de geri sayım sürüyor, büyük heyecanın başlamasına son 7 gün" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.

BEŞİKTAŞ'A YER VERİLMEDİ

Yayıncı kuruluşun paylaşımında, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolculara yer verildi. Kullanılan futbolcu fotoğraflarında Beşiktaş'tan futbolcuya yer verilmemesi büyük tepki çekti.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

BEŞİKTAŞ'TAN REBIC'Lİ PAYLAŞIM

Siyah-beyazlılar, yayıncı kuruluşun paylaşımını alıntılayarak Rebic'in 7 numaralı fotoğrafını paylaşıp "Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur" dedi.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Beşiktaş taraftarları, sosyal medyadan harekete geçerek #HaddiniBileceksinBein etiketiyle tag açtılar ve binlerce tweet attılar. Yayıncı kuruluş bu tepkiler üzerine o paylaşımı sildi.

Binlerce tweet attılar! Yayıncı kuruluşun paylaşımı Beşiktaş'ın tepkisi üzerine silindi
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