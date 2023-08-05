Beşiktaş, Yayıncı Kuruluşa Tepki Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, yaptığı paylaşımdan dolayı yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş "TrendyolSüperlig'de geri sayım sürüyor, büyük heyecanın başlamasına son 7 gün" açıklamasıyla bir paylaşım yaptı.
Yayıncı kuruluşun paylaşımında, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolculara yer verildi. Kullanılan futbolcu fotoğraflarında Beşiktaş'tan futbolcuya yer verilmemesi büyük tepki çekti.
Siyah-beyazlılar, yayıncı kuruluşun paylaşımını alıntılayarak Rebic'in 7 numaralı fotoğrafını paylaşıp "Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur" dedi.
Beşiktaş taraftarları, sosyal medyadan harekete geçerek #HaddiniBileceksinBein etiketiyle tag açtılar ve binlerce tweet attılar. Yayıncı kuruluş bu tepkiler üzerine o paylaşımı sildi.
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