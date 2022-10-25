Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına başladı! İşte yönetimin elindeki 6 kişilik liste - Son Dakika
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Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına başladı! İşte yönetimin elindeki 6 kişilik liste

25.10.2022 23:36

Beşiktaş yönetimi son 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fransız teknik direktör Valerien İsmael ile yollarını ayırıyor. İsmael ile bağların koparacak olan yönetimin elinde 6 kişilik bir liste var. En güçlü aday olarak Şenol Güneş dikkat çekerken, Gerrard, Lucescu, Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Rıza Çalımbay ise listede bulunan diğer adaylar arasında yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi ligde giden kötü gidişatın ardından teknik direktör Valerien İsmael ile yollarını ayırma kararı aldı. Fransız çalıştırıcının Hatay maçında aldığı mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, taraflar sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

FESİH BEDELİ BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimi son 6 maçta ise 1 galibiyet,3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan İsmael'e sezon sonuna kadar olan alacağının yarısını yani 450 bin euro verecek.

EN GÜÇLÜ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Valerien İsmael ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları da başladı. Beşiktaş yönetiminin önünde 6 kişilik bir liste bulunuyor. Listedeki en güçlü aday ise son olarak A Milli Takımı çalıştıran tecrübeli hoca Şenol Güneş.

LİSTEDE GERRARD VE LUCESCU DA VAR

Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alınması halinde listede farklı isimlerde bulunuyor. Yabancı hoca olarak Aston Villa ile yolları ayrılan Steven Gerrard ve Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da listede bulunan adaylar arasında.

Listede bulunan diğer isimler ise şöyle:

  • Sergen Yalçın
  • Rıza Çalımbay
  • İlhan Palut
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Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına başladı! İşte yönetimin elindeki 6 kişilik liste - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına başladı! İşte yönetimin elindeki 6 kişilik liste - Son Dakika
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