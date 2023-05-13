Beşiktaşlı Ersin'den affedilmeyen hata! Taraftar çılgına döndü - Son Dakika
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Beşiktaşlı Ersin'den affedilmeyen hata! Taraftar çılgına döndü

13.05.2023 19:37

Beşiktaş'ın Azerbaycan ekibi Sabah FK ile oynadığı dostluk karşılaşmasında Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata damga vurdu. Kalesinden açılıp topu önündeki rakibine nişanlayan Ersin, gole sebebiyet verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, performansından memnun olmadığı Ersin'e ağır eleştiriler yöneltti.

Beşiktaş, depremzedeler için başlatılan 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel bir maç yaptı. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü

ERSİN DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 70'inci dakikasında Sabah FK, Davit Volkovi ile skoru 3-3'e getirdi. Kalesinden açılan Ersin, müsait durumdayken topu rakip fubolcu Volkovi'nin kafasına nişanladı. Sonrasında topu yakalamak için koşan Ersin, Volkovi'ye yetişemedi ve kalesinde golü gördü.

Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü

TARAFTAR TEPKİLİ

Kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin, dostluk maçındaki fırsatı da iyi kullanamadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar genç kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
Bunu nasıl yaptın Ersin! Beşiktaş taraftarı yenilen gol sonrası çılgına döndü
YORUMLAR
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Azerbaycan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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