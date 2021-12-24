Beypiliç Boluspor: 2-1

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Muhammet Yumak (xx), Mehmet Akıncık (xx)ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Furkan (xxx), Rahmi (xxx), Volkan (x), Ali Dere (xx), Metehan (xx), Muzaffer (xx) (Dk. 77 Sami xxx), Hüsamettin (xx), Recep (x) (Dk. 57 Kenan xx) (Dk. 89 Feyttullah Emircan xx), Ahmet İlhan (xxx), Ahmet Dereli (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx) - Mehmet Zahit (x), Emin (xx), Ali (x), Fethi (x) (Dk. 31 Hakan x), Abdurrahman (xx), Bregu (x) (Dk. 57 Tugay x), Roshi (xxx) (Dk.90+2 Arda), Bertu (x) (Dk. 57 Arda Hilmi x), Berk (xxx), Kasongo (xx)GOLLER: Dk. 23 Ahmet Dereli, Dk. 90+4 Sami (Altınordu), Dk. 45+1 Berk (Boluspor)KIRMIZI KART: Dk. 51 Hakan (Boluspor)SARI KARTLAR: Metehan, Volkan (Altınordu), Hakan, Selmani (Boluspor)SPOR Toto 1'inci Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Altınordu evinde Beypiliç Boluspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun gollerini 23'üncü dakikada Ahmet Dereli, 90+4'üncü dakikada Sami atarken, Boluspor'un tek golü 45+1'inci dakikada Berk'ten geldi. Konuk ekipte Hakan, 51'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken, 55'inci dakikada Bregu kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonuçla 3'te 3 yaparak düşme hattından kurtulan Altınordu devre arasına 22 puanla girerken, Boluspor 21 puanda kaldı.23'üncü dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Furkan'ın yerden ortasında altı pasta topla buluşan Ahmet Dereli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.43'üncü dakikada konuk takımdan Ali'nin kısa düşen geri pasında araya giren Ahmet Dereli kaleci Selmani'den sıyrılıp defans oyuncusu Emin'le karşı karşıya geldi. Ahmet Dereli'nin yakın mesafeden vuruşunda top yan direğe çarpıp auta gitti.45+1'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağ çizgiden ceza sahasına giren Kasongo'nun yerden pasında Roshi'nin şutunu Furkan çizgiden çıkardı, dönen topu Berk tamamladı: 1-1.İlk yarı bu skorla sona erdi.51'inci dakikada Ahmet İlhan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bolusporlu Hakan, takımını 10 kişi bıraktı.55'inci dakikada Altınordu ceza sahasında Volkan, Roshi'yi indirince Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Bregu'nun penaltı vuruşunda kaleci Ali Emre uzanarak köşeye giden topu çıkardı.69'uncu dakikada arka direkte Kenan'ın indirdiği topa kale önünde Ahmet Dereli dokunamayınca ev sahibi ekip önemli bir fırsat kaçırdı.74'üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağdan Roshi'nin yerden ortasında Berk gelişine vurdu, top üst direkten döndü.90+1'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kasongo'nun yerden şutunda kaleci Ali Emre ayağıyla golü önledi.90+4'üncü dakikada Feyttullah Emircan'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın yerden ortasında arka direkte Sami düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-1.
Kaynak: DHA
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