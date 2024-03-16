Bilecik'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor

Bilecik\'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup müsabakalarının bugün başlayacağını duyurdu. Müsabakalara 10 farklı şehirden 15 okuldan toplam 256 sporcu katılacak ve en iyi iki takım Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılma hakkı elde edecek. Tüm sporculara başarılar diliyor ve halkı müsabakalara davet ediyor.

16.03.2024 11:54
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Bilecik'te ilk kez düzenlenecek olan Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup müsabakaları bugün başlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre Bilecik'te bir ilkin gerçekleşeceğini belirtti. Yasin Özdemir, "Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları bugün itibariyle ilimizde başlıyor" dedi.

Katılacak illeri açıklayan İl Müdürü Özdemir, "Yıldızlar ve Gençler müsabakalarına; İstanbul, Bolu, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Kastamonu olmak üzere 10 farklı şehirden 15 okul iştirak edecek. 96 Yıldız, 160 Genç kategorisinde yarışmak üzere toplam 256 sporcunun katılacağı müsabakalar İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak olup grup müsabakaları çapraz eşleşmeler sonucunda en iyi iki takım İzmir'de yapılacak Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılma hakkı elde edecek. Bugün başlayan ve 5 gün boyunca şehrimizde misafir edeceğimiz tüm sporculara başarılar diliyor halkımızı davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Gençler Yıldızlar Karma Korfbol Grup Müsabakaları Başlıyor - Son Dakika

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