Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun\'da Başladı

BİLEK Güreşi Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. 2 gün sürecek şampiyonaya 59 ilden 238 sporcu katıldı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 12-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Şampiyonaya 59 ilden 238 sporcu katıldı. A Gençler Kız-Erkek kategorisinde toplam 16 sıklette yarışacaklar.

Hedefinin dünya şampiyonluğuna katılmak olduğunu ifade eden sporcu Gürhan Adıgüzel (16), "Yarışmaya Samsun'dan katılıyorum. Hedefim dünya şampiyonasında önce ülkemizi daha sonra da ilimizi temsil etmek. Güzel bir tecrübe kazanmak istiyorum. Az önce yeni bir maçtan çıktım. Yarış güzeldi. Zor da olsa rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. Bizde buralara gelirken çok emek verdik" dedi.

Büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden sporcu Medine Nur Keser (17), "Afyonkarahisar'dan geliyorum. 1,5 yıldır bu sporda uğraşıyorum. Türkiye şampiyonasına katıldım. 45 kilogramda yarışıyorum. Çok güzel mücadeleler veriliyor. Hem arkadaşlarım adına hem de kendi adıma büyük hedefler diliyorum. Hedefim milli sporcu ve antrenör olmak. Bilek güreşini seviyorum ve yaklaşık 1,5 yıldır bunu yapıyorum. Hem takım arkadaşlarımızla hem de antrenörlerimizle güzel antrenmanlar yapıyoruz" diye konuştu.

Şampiyona 13 Mayıs günü yapılacak final müsabakalarından sonra sona erecek.