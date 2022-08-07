Çocuklar futbol şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Çocuklar futbol şenliğinde buluştu

07.08.2022 12:04
Çocuklar futbol şenliğinde buluştu

Bingöl'de düzenlenen ve 5 ilden 240 çocuğun katıldığı 'U11-U12 Bölgesel Minikler Futbol Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu.

Bingöl'de düzenlenen ve 5 ilden 240 çocuğun katıldığı 'U11-U12 Bölgesel Minikler Futbol Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu.

Bingöl'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) koordinesinde 'U11-U12 Bölgesel Minikler Futbol Şenliği' düzenlendi. Futbol şenliğine, Bingöl başta olmak üzere 5 ilden 240 çocuk katılım sağladı. Çocuklar, 2 gün boyunca tatlı bir rekabet içinde müsabakaları sürdürdü. Merkez Karşıyaka Mahallesi Şehir Stadyumunda düzenlenen futbol şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, şenlik sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verilerek memleketlerine gönderilecek.

Şenlik hakkında bilgi veren İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, "ASKF Başkanlığımızla birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz 5 ilimizin katıldığı, 12 yaş grubundaki futbol şöleni 240 kişinin katılımıyla cumartesi başlattık. Böylesi turnuvaların çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine son derece etkili olduğunu biliyoruz. Gelecek adına Bingöl'ümüzden civar illerimizden çıkabilecek profesyonel sporcuların çalışmasını yapıyoruz. Hem de çocuklarımızın mutlu daha huzurlu bir ortam sağlanması için amatör spor kulüplerimizle birlikte işbirliği içinde böylesi turnuvaları başlatmış olduk" dedi.

Şenliğin verimli geçtiğini belirten Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Ekber Alimoğlu, "Şenliğe Bingöl, Diyarbakır, Bitlis ve Muş illerinden sporcular katıldı. Burada amacımız, çocuklarımızın yaz dönemini boş geçirmemeleridir. Onları bu etkinliğe dahil edip topluma kazandırmaktır. Dünden beri yaptığımız turnuva çok iyi bir şekilde sürdü. Gerçekten de çok verimli bir hal aldı. Çocukların aileleri de geldi ve çok verimli geçti" şeklinde konuştu.

Muş'tan gelen ve 2 gün boyunca eğlenerek vakit geçirdiğini dile getiren Maşallah Demir, "Maç oynadık ve çok zevkli geçti. İlk maçımız 2-2 bitti. Bugün de maçımızı oynayacağız ve yenmeyi düşünüyoruz. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum ve geldiğimden dolayı memnunum" dedi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

gençlik, Bingöl, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklar futbol şenliğinde buluştu - Son Dakika

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