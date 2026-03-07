Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı

STAT: Bingöl Şehir HAKEMLER: Sefa Yılmaz, Tolga Okumuş, Mahmut Can Çilkız

12 BİNGÖLSPOR: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Mustafa Eren Damar (Dk. 87 Berkcan Aytaç), Melih Alcu (Dk. 45 Mustafa Akyıldız), Muhammed Altunbay (Dk. 67 Eren Aydın), Halil İbrahim Sevinç (Dk. 67 Batuhan Kara), M. Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Berk Ali Nizam, Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk. 62 Recep Berat Taşbakır)

ERCİYES 38 FSK: Muhammed Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Caner Kaban, Muhammed Doğan, Ahmet Malatyalı, Hüseyin Ekici (Dk. 75 Fatih Şanlıtürk), Güney Günçel, Serdar Yiğit, Mehmet Tosun (Dk. 65 Berke Kayar), Çağrı Yasak (Dk. 81 Ethem Balcı), Artun Akçakın (Dk. 90+3 Ali Kılıç)

GOLLER: Dk. 23 Mehmet Tosun (Erciyes 38 FSK), Dk. 36 Berk Ali Nizam (12 Bingölspor)

SARI KARTLAR: Berk Ali Nizam, Halil Sevinç, Eren Aydın (12 Bingölspor) – Fatih Şanlıtürk, Muhammed Yasin Atıcı (Erciyes 38 FSK)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Erciyes 38 FSK ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup 24'üncü hafta mücadelesinde lider 12 Bingölspor, Bingöl Şehir Stadyumu'nda Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FSK'yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 23'üncü dakikada Mehmet Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kendi taraftarı önünde baskısını artıran Bingöl ekibi, bu gole 36'ncı dakikada Berk Ali Nizam ile karşılık verdi, skor 1-1 oldu. Mücadelenin ikinci yarısında da her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince, karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla liderliğini sürdüren 12 Bingölspor, son 3 haftada puan kayıplarını engelleyemedi.