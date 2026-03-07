Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı

Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı
07.03.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 Bingölspor, Erciyes 38 FSK ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

STAT: Bingöl Şehir HAKEMLER: Sefa Yılmaz, Tolga Okumuş, Mahmut Can Çilkız

12 BİNGÖLSPOR: Muhammet Tuncer, Hüseyincan Kırıkcı, Buğrahan Karslı, Mustafa Eren Damar (Dk. 87 Berkcan Aytaç), Melih Alcu (Dk. 45 Mustafa Akyıldız), Muhammed Altunbay (Dk. 67 Eren Aydın), Halil İbrahim Sevinç (Dk. 67 Batuhan Kara), M. Raşit Şahingöz, Osman Şahin, Berk Ali Nizam, Mehmet Fuat Gölbaşı (Dk. 62 Recep Berat Taşbakır)

ERCİYES 38 FSK: Muhammed Yasin Atıcı, Utkan Gökçen, Caner Kaban, Muhammed Doğan, Ahmet Malatyalı, Hüseyin Ekici (Dk. 75 Fatih Şanlıtürk), Güney Günçel, Serdar Yiğit, Mehmet Tosun (Dk. 65 Berke Kayar), Çağrı Yasak (Dk. 81 Ethem Balcı), Artun Akçakın (Dk. 90+3 Ali Kılıç)

GOLLER: Dk. 23 Mehmet Tosun (Erciyes 38 FSK), Dk. 36 Berk Ali Nizam (12 Bingölspor)

SARI KARTLAR: Berk Ali Nizam, Halil Sevinç, Eren Aydın (12 Bingölspor) – Fatih Şanlıtürk, Muhammed Yasin Atıcı (Erciyes 38 FSK)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Erciyes 38 FSK ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup 24'üncü hafta mücadelesinde lider 12 Bingölspor, Bingöl Şehir Stadyumu'nda Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FSK'yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 23'üncü dakikada Mehmet Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kendi taraftarı önünde baskısını artıran Bingöl ekibi, bu gole 36'ncı dakikada Berk Ali Nizam ile karşılık verdi, skor 1-1 oldu. Mücadelenin ikinci yarısında da her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince, karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla liderliğini sürdüren 12 Bingölspor, son 3 haftada puan kayıplarını engelleyemedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Maç Sonucu, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi
İngiltere’den Bahreyn’e hava savunma desteği teklifi İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi
50 yıllık hayat arkadaşlığı aynı gün son buldu 50 yıllık hayat arkadaşlığı aynı gün son buldu
İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy’e göre, ülkesinin İran’ın füze üslerini vurması “hukuken yasal“ İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması "hukuken yasal"
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:40
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından yasal işlem başlattı
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 17:53:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Bingölspor ile Erciyes 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.