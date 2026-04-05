Bingölspor Şampiyon Oldu

05.04.2026 18:10
12 Bingölspor, Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 yenerek TFF 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor, sahasında konuk ettiği Türk Metal 1963 Spor'u 4-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Bingöl Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetti. En yakın rakibinin 9 puan önünde lider olarak sahaya çıkan 12 Bingölspor, tribünleri hınca hınç dolduran taraftarının yoğun desteğiyle maça hızlı başladı.

Ev sahibi ekip, aradığı golü 13'üncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Berk Ali Nizam'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Osman Şahin, etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sürdüren 12 Bingölspor, 40'ıncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rakip ceza sahasında yaşanan karambolde Melih Alcu'nun sert şutu ağlarla buluştu: 2-0. 43'üncü dakikada ise Berk Ali Nizam'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fuat Gölbaşı, düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

İkinci yarıya da baskılı başlayan yeşil-beyazlılarda, 49'uncu dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın aşırtma vuruşu direğe çarparak auta çıktı. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Berk Ali Nizam, 64'üncü dakikada attığı golle skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte 12 Bingölsporlu futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Saha içerisinde kurulan kutlama alanında yeşil-beyazlı meşaleler yakılırken, Bingöl sokaklarında da şampiyonluk konvoyları oluşturuldu.

Kaynak: DHA

Advertisement
