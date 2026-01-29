Sergen Yalçın\'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Sergen Yalçın'ın Erling Haaland için yıllar önce yaptığı yorum, Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden gündeme geldi.
Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Erling Haaland hakkında kullandığı ifadeler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray maçının ardından yeniden hatırlandı. Yalçın, o dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözlerini kullanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek lig aşamasını ilk 8 içinde tamamladı. İngiliz temsilcisi, bu galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Karşılaşmaya damga vuran ilk gol 11. dakikada geldi. Jeremy Doku'nun savunma arkasına gönderdiği derinlemesine pasla ceza sahasına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. Norveçli yıldızın bu golü, maçın ve gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Haaland'ın attığı golün ardından Sergen Yalçın'ın geçmişteki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.
