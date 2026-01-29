Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde - Son Dakika
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

29.01.2026 11:41  Güncelleme: 11:44
Manchester City'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında, Erling Haaland'ın attığı gol sonrası Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcu hakkındaki eski yorumları yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Haaland için, ''Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın'' sözleri, maçın ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı ve farklı yorumlara neden oldu.

Sergen Yalçın'ın Erling Haaland için yıllar önce yaptığı yorum, Manchester City– Galatasaray maçının ardından yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN'IN HAALAND SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde Erling Haaland hakkında kullandığı ifadeler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City–Galatasaray maçının ardından yeniden hatırlandı. Yalçın, o dönemde Haaland için, "Haaland 100 kere denese topun dibine girip gol atamaz. Onda o yetenek yok. Sen onu rüyanda bile yapamazsın" sözlerini kullanmıştı.

MANCHESTER CITY GALATASARAY'I 2-0 YENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek lig aşamasını ilk 8 içinde tamamladı. İngiliz temsilcisi, bu galibiyetle doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.

HAALAND MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya damga vuran ilk gol 11. dakikada geldi. Jeremy Doku'nun savunma arkasına gönderdiği derinlemesine pasla ceza sahasına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. Norveçli yıldızın bu golü, maçın ve gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Haaland'ın attığı golün ardından Sergen Yalçın'ın geçmişteki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılırken, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Manchester City FC, Erling Haaland, Sergen Yalçın, Galatasaray, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Sergen sallamayı sever sorsan kendisi dünyada 1 numara fakat iyi oynadığını gören yok 43 4 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    adini sanini bilen yok sergen kahve muhabbetinden oteye gitmiyor yorumlarin. kendini kesfedilmemis maradona saniyor 21 2 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    sergen aende sürekli boş yapıyon ya haland bu türkiye liginden biri değil 14 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    dogru söylüyor top sekince girdi altina 3 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
