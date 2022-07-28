Jose Morais: "Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum" - Son Dakika
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Jose Morais: "Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum"

28.07.2022 09:22
Jose Morais: "Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum"

Bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran Teknik Direktör Jose Morais, "Türkiye'de çalışma hayalim vardı.

Bir dönem Antalyaspor'u da çalıştıran Teknik Direktör Jose Morais, " Türkiye'de çalışma hayalim vardı. Teklifler de vardı ama bir şeyler uymadı. Tabii ki benim kalbim her zaman buralarda. Burada sağlık problemleri yaşamıştım. O tarihlerde Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum. O benim için çok başka bir duyguydu" dedi.

İran Ligi ekiplerinden Sepahan, yeni sezon öncesi kampını Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Edis Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sezonu lig üçüncüsü olarak bitiren ekip, 1 ay önce teknik direktör koltuğuna Jose Morais'i getirdi. Daha önce Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan ve Türkiye'de de Antalyaspor'u çalıştıran Portekizli teknik adam, antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Gelecekle ilgili çok büyük hedeflerimiz var"

Yeni takımı Sepahan'da sistem oturttuktan sonra büyük başarılar yakalama hedefleri olduğunu belirten Morais, "Burada ilk yılım. Öncelikle takımı kurmak ve sistemi yerleştirmek istiyoruz. Bir kültür oluşturmak istiyoruz. Sepahan, köklü ve büyük bir kulüp. Öncelikli amacımız sistemi yerleştirdikten sonra başarılara devam etmek. Tabii ki ligde kuvvetli bir takımız. Başarılarımız devam edecek. Kaliteli oyuncularımız var. Bunun neticesinde gelecekle ilgili çok büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

"Türkiye Ligi, herkesin başarılı olup çıkış yapabileceği bir lig"

Türkiye'deki genç teknik direktörlerin gelişimini takip ettiğini ve başarılı bulduğunu söyleyen Jose Morais, "Nuri Şahin bu ülkede oynadı, Emre Belözoğlu kaptanlık yaptı. Onlar ülkeyi çok iyi biliyorlar. Gelişimleri sürdüğü ve ülkeyi iyi bildikleri için başarıları da çabuk sağlıyorlar. Türkiye Ligi, herkesin başarılı olup çıkış yapabileceği bir lig" ifadelerini kullandı.

"Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum"

Süper Lig'de çalışmaya sıcak baktığını ve yaşadıklarının unutulmaz olduğunu da aktaran Portekizli teknik adam, "Türkiye'de çalışma hayalim vardı. Teklifler de vardı ama bir şeyler uymadı. Tabii ki benim her zaman kalbim buralarda. Burada sağlık problemleri yaşamıştım. O tarihlerde Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum. O benim için çok başka bir duyguydu. Unutulmaz bir duyguydu, onun açıklaması yok" şeklinde konuştu.

Antrenman sonrasında ise pasta kesilerek 57 yaşına basan Morais'in doğum günü kutlandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Morais: 'Türk insanının bana olan duygularını unutamıyorum' - Son Dakika

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