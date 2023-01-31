Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber - Son Dakika
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Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber

31.01.2023 16:30

Bir dönemin efsanesi güreşçi Hulk Hogan'ın, sırtından geçirdiği ameliyat sonrası ayaklarını hissedemediği belirtildi. 69 yaşındaki güreşçi, koltuk değnekleriyle zar zor yürüyebiliyor.

Efsane güreşçinin, geçirdiği ameliyat sonrası sinirlerinin hasar gördüğü ve değnek yardımıyla yürüyebildiği kaydedildi. Vücudunun alt kısmının hareket etmekte zorlandığı öğrenilen Hogan'la ilgili hayranlarını üzen haberi, kendisi gibi güreşçi olan arkadaşı Kurt Angle duyurdu.

"BACAKLARINI HİSSETMİYOR"

Hogan'ın arkadaşı Kurt Angle, yaptığı açıklamada, " Hogan yine sırtından ameliyat oldu. Alt vücudunun sinirleri kesilmişti. Alt vücudunu hissedemiyor, bu yüzden dolaşmak için baston kullanmak zorunda kalıyor. Bastonu ağrıları olduğu için kullandığını sanıyordum. Sırtında hiçbir ağrı yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey hissetmiyor. Yani artık bacaklarını hissetmiyor, bu yüzden bastonla yürümek zorunda kalıyor." ifadelerine yer verdi.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber

DÜNYADAKİ EN TANINMIŞ GÜREŞÇİYDİ

Amerikalı güreşçi Hulk Hogan, "dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi" olarak biliniyor.Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber

5 KERE FEDERASYON ŞAMPİYONU OLDU

İlk çalışması sırasında Hogan, beş kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber

ROCKY'DE OYNADI

Ünlü güreşçi Hogan, oyunculuk da yaptı. 1982 yapımı Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda oynadı.

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Son Dakika Spor Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber - Son Dakika


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