En son Fenerbahçe'yi çalıştıran ve İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.
Kartal'ın listesinde ilk sırada Fenerbahçe'de de forma giyen ve şimdilerde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun bulunuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Persepolis, Serdar Dursun'u istiyor. İsmail Kartal, Serdar Dursun'u aradı ve bir görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Spor › Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak - Son Dakika
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