Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak

Geniş Video İzle

İran'ın Persepolis takımının başına geçen İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor. Kartal'ın transfer listesinin başında, Fenerbahçe'de de beraber çalıştığı Serdar Dursun bulunuyor. Şimdilerde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Dursun, İsmail Kartal'ın gözdesi oldu. İsmail Kartal, Serdar Dursun'u aradı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

28.01.2025 17:56  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En son Fenerbahçe'yi çalıştıran ve İran ekibi Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, golcü transferini Türkiye'den yapmaya hazırlanıyor.

SERDAR DURSUN'U İSTİYOR

Kartal'ın listesinde ilk sırada Fenerbahçe'de de forma giyen ve şimdilerde Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun bulunuyor.

İSMAİL KARTAL ARADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Persepolis, Serdar Dursun'u istiyor. İsmail Kartal, Serdar Dursun'u aradı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak
Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal\'ın ilk transferi Fenerbahçe\'nin eski yıldızı olacak

İsmail Kartal, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sezgin Haksever:
    ancak onu götürür 3 7 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Baba oğlunu İranın fethi için çağırıyor 8 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Serdar inşallah gitmez giderse daha sonra kendine klüp bulamaz 0 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaştan bahtiyar zaynutdinov fenerbahçeden cengiz ünder galatasaraydan gabriel sarayı al götür sen işini bilirsin ismail hocam 0 4 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Serdar Dursun nubulesini yapmalıdır tadından bırakmalıdır 0 3 Yanıtla
  • Osman Kalin:
    Türk düşmanı Persoplis. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
17:56 İran’dan Trump’a ’’Gaza’’lı yanıt İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt
17:50 Esad’ın devrilmesi sonrası Rusya’dan Şam’a ilk ziyaret Esad'ın devrilmesi sonrası Rusya'dan Şam'a ilk ziyaret
17:32 Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
17:31 Güney Kore’de yolcu uçağı alev aldı Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
17:09 Beşiktaş, Barcelona’nın yıldızına göz dikti Beşiktaş, Barcelona'nın yıldızına göz dikti
17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
17:08 Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
17:08 Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 13:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bir türlü vazgeçemiyor! İsmail Kartal'ın ilk transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.