Bisiklet Turunda Viviani Zaferi - Son Dakika
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Bisiklet Turunda Viviani Zaferi

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Elia Viviani, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Selçuk-Çeşme etabını kazandı.

03.05.2025 19:12
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(İZMİR)- 60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Çeşme etabı sona erdi. Yarışı Lotto Takımı'ndan Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniye ile kazanarak 11 yıl aranın ardından Türkiye'de tekrar etap kazanma başarısı gösterdi. Vivani, Türkiye'deki son zaferini 2014 yılındaki Marmaris- Bodrum etabında elde etmişti.

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bugün 7.etabı olan Selçuk-Çeşme etabı sona erdi. Yarışın startı Efes Antik Kenti önünden Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer tarafından verildi. 114.2 km'lik Selçuk-Çeşme etabının birincisi 3 saat 22 dakika 04 saniye ile Lotto Takımı'ndan Elia Viviani oldu.

Tur yarın sona eriyor

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yapılacak 108,7 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı ile sona erecek. Dört klasmanın nihai galiplerinin belli olacağı son etap, Karşıyaka'daki Bostanlı İskelesi önünde sona erecek.

Kaynak: ANKA

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