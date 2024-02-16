Muğla\'da düzenlenen \'Bisikletin En\'leri ödül töreni gerçekleşti

Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl temsilciliği tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi yapılan 'Bisikletin En'leri ödül töreni Marmaris'te düzenlenen programla gerçekleşti.

Siteler Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde, bisiklet sporuna katkıda bulunan yerel yönetimlere, kurum müdürlerine, iş insanlarına, gazetecilere ve başarılı milli sporculara Muğla Bisiklet İl Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muğla İl temsilciliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü destekleri ile düzenlenen ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Milas Kaymakamı Mustafa Önder Böke, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Zekiye İpçi, Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel ve birçok kurum müdürü katılım sağladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl temsilcisi İlker Cömert, milli takıma 2 bisiklet sporcusunun Muğla'dan çıktığını belirttiği kürsü konuşmasında bisiklet sporunun önemi ve yarışların ülkemize kattığı değerlerden bahseden bir konuşma yaptı.

8 etaptan oluşan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4 etabının Muğla'da geçmiş olmasından dolayı onur duyduklarını belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını ve bisiklet sporunda da en üst düzeyde etaplarla üst düzeyde sporcuları ağırladığını dile getirdi. Açıkbaş, "Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun en önemli etaplarına başarı ile ev sahipliği yaptık. Muğla olarak spor organizasyonlarında başarımıza katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek 59. tur için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

"Bisiklete değer katan herkese ödül verildi"

Gecenin organizatörlerinden Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilciliği olarak 2022 ve 2023 yılında gerek bisiklet yarışlarında gerek bisiklet organizasyonlarında destek veren kurum, kuruluş, STK'lar ve kişilerin ödüllendirdiği bir gece gerçekleştirdik. Tabii asıl amacımız hem sporcularımızı, hem antrenörlerimiz, hem kulüplerimizi yani bisikleti hem sportif anlamda hem de rekreatif anlamda önem veren, değer veren herkesle bir araya bir arada olmak istediğimiz bir geceydi bu. Bunu da başardık. Özellikle organizasyonlarda, emniyet tedbirlerinden tutun sağlık tedbirlerine kadar, karayollarından yine yeme içme organizasyonlarına kadar, belediyelerin verdiği desteklere kadar, Muğla'daki başarımızın mimarı olan, ortağı olan, paydaşı olan herkesle bir araya geldiğimiz keyifli bir gece geçirdik" ifadelerini kullandı.

'Atatürk'ün Bisiklet Tutkusu' belgeseli ile ödül alan gazeteci Bülent Güler, "Bisiklet hem sağlık açısından çok önemli hem de doğayı koruma adına çok önemli bir spor ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te büyük vizyonuyla yaklaşık bir asır önce bunu ifade etmiş. İşte ben de bu sözlerden yola çıkarak bir belgesel hazırladım. Tabii bu belgeselin, bu haberin bu şekilde yankı bulması beni gerçekten yürekten mutlu etti. Bisiklet sporunun yaygınlaşması adına biz habercilere de çok büyük sorumluluk düşüyor ve dolayısıyla bizim bisiklet sporunun 85 milyona sevdirilmesi konusunda haberlerimiz ile bu konuda çaba sarf eden insanları ekranlara taşıyarak, onların seslerini duyurarak. Bisiklet sporunun ülkemizde daha da yaygınlaşması, bisiklet yollarının daha da ülke geneline yayılması konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz gerekiyor" dedi.

Bisiklet yarışlarının organizasyonlarında görev alan ve ödüle layık görülen isimlerden Tuğberk Maviş, "Biz 2020 yılından beri, bu sene de dördüncüsü düzenlenecek Bodrum Gran Fondo yarışına destek veriyoruz. Organizasyon ekibi olarak arkadaşlarımız ve ben dördüncü düzenlememiz organizasyonunda hep beraber çalıştığımızı göstergesi simgeleyen bir ödül oldu bizim için. Çok mutluyuz" cümlelerine yer verdi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından bisiklete binemeyen ancak bisiklet tutkusunun bitmediğini belirten Turhan Ege Ercan, "Eski bir bisikletçiyim bir kaza nedeniyle bisiklete ara verdim. Bu süre zarfında da bisiklete binemeyen bisikleti olmayan ve geçtiğimiz zamanda deprem nedeniyle depremzede çocuklara bisiklet armağan ediyoruz. Bisikletim Askıda projesi ile bisikletini kullanmayan insanların bisikletlerini bağışlayarak bisikleti biz çocuklara armağan ediyoruz. Bu bağlamda bu proje için bir ödül aldım. Bisiklet sahibi olmayan çocuklara bisiklet hediye etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takıma 2 sporcu transfer ettik"

Karya Bisiklet Kulübü Direktörü Emircan Deniz, "Ben bisikletin öncesinde eski sporcuyum. 4 yıllık güzel bir geçmişim var. Şu anda aktif olarak bisiklet takımının direktörlüğünü yapıyorum. Kendi sporcuların var. Evet, çok güzel bir gelişme var. Hem turizm hem gelişme yönünden. Milli sporcu çıkarıyoruz. 2 tane milli takımda sporcumuz var, 6 kişi içinden. Güzel bir gelişme içindeyiz. Daha çok hedeflerimiz var, yol çok ama biz gideceğiz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA