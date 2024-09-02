Bitlis'te 1. Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Bitlis'te 1. Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

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Bitlis'te, Türkiye dahil 10 farklı ülkeden 400 sporcunun katılımıyla 1. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı. 5 gün sürecek olan etkinlik, Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenleniyor. Turnuvanın açılışında, Türkiye Satranç Federasyonu ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli yetkililer katıldı. Turnuvada toplam 400 bin TL ödül verilecek.

02.09.2024 18:09
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BİTLİS'te Türkiye dahil 10 ayrı ülkeden 400 sporcunun katıldığı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Eren Üniversitesi'nin ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlenen açılış programı ile başladı. Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda 5 gün sürecek olan turnuvaya 10 farklı ülkeden 400 sporcu katılıyor. Turnuvanın açılış programına Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü ve vatandaşlar katıldı.

BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birinci BETAV Uluslararası Satranç turnuvasına bugün başlıyoruz. 7 Eylül 2024 Cumartesi günü turnuvamız sona erecek. Turnuvamıza Türkiye dahil 10 farklı ülkeden, 400 sporcu katılmaktadır. Bu 400 sporcudan 100'e yakını yabancı sporcudur. Katılan ülkeler arasında Güney Afrika, Hindistan, İngiltere gibi değişik ve uç ülkeler bulunmaktadır. Bu kadar ülkeden satranççının Bitlis'e gelmesi Bitlis'teki satrancın gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu turnuvayı geçen yıl ulusal düzeyde yapmıştık. Bu yıl uluslararası düzeyde yapıyoruz. İlk defa yaptığımız bu turnuvaya bu kadar ilgi gösterilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu turnuvayı geleneksel hale getireceğiz. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Satranç strateji geliştirme, analitik düşünme ve zekanın test edildiği bir oyundur. Dolayısıyla burada çok güzel maçlar olacaktır. Bu turnuva ulusal ve uluslararası düzeyde satrancın yaygınlaşmasına ve desteklenmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Turnuvaya katılan sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde 400 sporcunun katıldığı ve 5 gün sürecek Uluslararası satranç turnuvası başladı. Turnuva sonunda sporculara toplam 400 bin TL'lik ödül verilecek.

Bitlis\'te 1. Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bitlis'te 1. Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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