Bitlis\'te Van Gölü\'nde Yüzme Maratonu Düzenlendi

Spor

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Ahlat ilçesi arasında 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi.

8 Ağustos Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü programı kapsamında, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü ile Ahlat ilçesi arasında ilk defa en uzun parkurlu yüzme maratonu gerçekleştirildi.

İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) ve Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen yüzme maratonuna Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Belediyesi, Ahlat Belediyesi ve diğer Ahlat dernekleri ile sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Bu yıl ilki düzenlenen yüzme maratonu hayattayken uzun mesafeli yüzme girişiminde bulunan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ahlatlı avukat Atilla Azapağası anısına yapıldı.

1'i kadın 19 yüzücüden oluşan maraton ekibi sabahın erken saatinde Tatvan İlçesine bağlı Adabağ Köyü sahilinde Van Gölü'ne dalış yaparak yüzmeye başladı. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrol ve gözetiminde Van Gölü'nde kulaç atarak 7 saat süren zorlu parkur sonunda Ahlat İskelesi'ne varan sporcuları Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler karşıladı. Sporcularla sohbet eden Vali Karaömeroğlu, maratonu başarıyla tamamlamalarından dolayı tebrik etti.

Burada sağlık kontrolünden geçen yüzücülere protokol tarafından madalya ve ödülleri takdim edildi.

"Bu maraton Ahlat'ta bir ilkti"

Adabağ-Ahlat arası yüzme maratonuna katılan 67 yaşındaki Ahlatlı yüzücü Servet Ateş, bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ateş, "Bu maraton Ahlat'ta bir ilkti. Tabi heyecan vericiydi, müthişti. Parkur çok zorluydu. Hem sodalı suda vücudun tahriş olma durumu, hem de mesafe çok uzundu ve zoru başarmak için bizde suya atladık. Aynı zamanda merhum Atilla Azapağası kardeşimizin benimde aynı zamanda öğrencim olur. Onun anısına gerçekleştirmiş olduk. Bir kere daha kulaçları onun için attık. Biz yıllardan beri Ahlat-Adabağ arası hep konuşulur. İşte yüzelim gidelim gelelim gibisinden yada bazıları gitti geldi denilirdi. Biz bunu gerçekleştirmiş olduk herkesin önünde. Birde hiç durmaksızın yüzdük oda çok zorluydu. Tabi ki istiyoruz ki Ahlat'ımız bu tür etkinliklerle sürekli olarak anılsın. Bundan sonra da bizden sonraki nesillerde bunu devam ettirsin istiyorum. Yani örnek olsun istiyorum bunu. Bitlis'in kurtuluşu dolayısıyla da bunu gerçekleştirmiş olduk aynı zamanda" dedi.

"6 saat 33 dakikada tamamladık"

Ahlatlı yüzücülerden Suphi Koçalp ise, "2-3 yıldır bu yüzme maratonunu düşünüyorduk bu seneye nasip oldu. Antrenmanlarımızı düzenli olarak yaptık Allah nasip etti oradan buraya hiç sudan çıkmadan yüzdük" diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek yüzme maratonuna katılan Hamide Yılmaz, 5 kişilik ekiple İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir davet sundular. Zaten yüzmeyi seviyoruz. Çok beğendik, güzel karşılandık. Bugünde Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu dolayısıyla etkinliğin yapılması oldukça güzel oldu. Parkur aslında 13.8 kilometre ama bu dalga ve akıntıyla birlikte 17 kilometreyi buldu. 6 saat 33 dakikada tamamladık" diye konuştu..

Bir diğer yüzücü Nezir Aktaş'ta Van Gölü'nde uzun mesafeli yüzmenin oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Burada yüzmek o kadar kolay bir şey değil. Daha büyük parkurlarda yüzdük ama 30 kilometrelik bura kadar tahriş eden, sodalı olan bir yer değil. Biz İstanbul ekibi olarak birçok arkadaşımıza bunu söylediğimizde 'Ya orası tuzlu değil mi?, sodalı değil mi?' diye söylediler. Zaten önemli olan zoru başarmak iyi bir sporcunun önemli aktivitelerinden bir tanesi olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Karaömeroğlu: "Ahlat sporun başkenti olacak"

Ödül töreninde konuşma yapan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise, "8 Ağustos Bitlis'in Kurtuluşu nedeniyle böyle güzel bir etkinlikle Ahlat'ımız yer aldı. İlk defa oluyor. Yarı resmi oldu. Seneye inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Ahlat şenlikleri yapılacak. Bütün federasyonlarımız burada yarışmalar yapacak. İnşallah Ahlat sporun başkenti olacak" diye konuştu.

Düzenlenen yüzme maratonuna, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Başkanı Ahmet Eren, Ahlat dernekleri temsilcileri ve ilçe halkı katıldı. - BİTLİS