''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu

Son Güncelleme: 21.09.2023 12:33

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz'un görevden alınmasının ardından konuştu. Milli futbolcuların yerli hoca talebi olup olmadığı sorulan Çalhanoğlu, ''Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda.'' ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz ile yolları ayıran TFF'nin kısa süre içinde Vincenzo Montella ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Milli futbolcuların yabancı hocaya karşı olduğu öne sürülürken, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu iddiaları yalanladı.

"HOCA KONUSUNDA BENİM GÖRÜŞÜMÜ ALDILAR"

TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"BU AÇIKLAMALAR YAPILABİLİR MİYDİ?"

Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?

'Yerli hoca istiyoruz' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler

"BİR SİSTEMİMİZ OLMASI LAZIM"

Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum.

'Yerli hoca istiyoruz' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler

"EMRE MOR'UN MİLLİ TAKIMA ALINIP ALINMAMASIYLA ALAKAM YOK"

Emre Mor ya da herhangi bir oyuncunun milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili hiçbir alakam yok. Menajerini de tanımam, alakam yok. Milli takım tam bir kolej havası içinde.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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