Bodrum'da Milli Takım Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Milli Takım Coşkusu

Bodrum\'da Milli Takım Coşkusu
14.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da dev ekranda A Milli Takım'ın maçı coşkuyla izlendi, vatandaşlar destekledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk randevusu olan Avustralya karşılaşması, Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip edildi.

Bodrum Belediye Meydanı'na kurulan dev ekranın karşısında tek yürek olan yüzlerce vatandaş, milli takımın Dünya Kupası heyecanına ortak oldu. 2026 Dünya Kupası dev organizasyonunda sahne alan ay-yıldızlıları desteklemek için Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'na dev ekran kuruldu. Karşılaşmanın başlama düdüğünden önce ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alanı dolduran her yaştan yüzlerce Bodrumlu ve tatilci, büyük bir coşku yaşadı. Milli heyecanın doruğa çıktığı meydanda vatandaşlar, müsabakanın her pozisyonunu büyük bir heyecanla takip etti. Öte yandan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de vatandaşlarla beraber meydanda maçı takip etti. Ailesiyle birlikte maçı izlemeye gelen 8 yaşındaki Ateş Meral, sabah erken saatlerde kalkıp maçı izlemek için meydana geldiğini ve turnuvada Türkiye'nin şampiyon olacağını belirtti.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Yerel Haberler, Milli Takım, Avustralya, Etkinlik, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum'da Milli Takım Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Dünya Kupası’nda bir ilk yaşandı VAR kararı futbol tarihine geçti Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:24
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız
Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
10:09
Saatlerdir aranıyordu 14 yaşındaki Şerife’den sevindiren haber
Saatlerdir aranıyordu! 14 yaşındaki Şerife'den sevindiren haber
09:44
Isparta’nın pembe hazinesi Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor
Isparta'nın pembe hazinesi! Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:02:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Milli Takım Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.