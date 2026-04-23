Bodrum FK Play-Off İçin Hedef Büyüttü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK Play-Off İçin Hedef Büyüttü

Bodrum FK Play-Off İçin Hedef Büyüttü
23.04.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, kalan iki maçta Çorum FK'yı geçerek Play-Off avantajı peşinde.

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak Play-Off oynamaya hak kazanan Bodrum FK gözünü sıralamaya çevirdi. Topladığı 63 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar kalan iki maçta Amed Sportif (D) ve Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Şu an 67 puanla 4'üncü durumda yer alan Çorum FK'yı geçmeye çalışacak yeşil-beyazlılar Play-Off'taki olası bir eşleşmede avantaj elde etmeye çalışacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz kalan iki maçı en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Lig bizim açımızdan elbette bitmedi. Play-Off potasını da üst sıralarda bitirme amacındayız. Ev sahibi olarak ilk tura başlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
İbrahim Tatlıses’in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken... İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Serdar Dursun’un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye Serdar Dursun'un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor

12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:28
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
10:14
Fatma’nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
73 yıllık fabrikada üretim durdu
73 yıllık fabrikada üretim durdu
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:11:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.