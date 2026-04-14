Bodrum FK Süper Lig İçin Kısa Süreli Mücadeleye Hazır - Son Dakika
14.04.2026 11:46
Bodrum FK, Erzurumspor ve Amed Sportif ile oynayacağı maçlarla Süper Lig hedefini sürdürüyor.

1'inci Lig'de bitime 3 maç kala Play-Off'u büyük oranda garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, oynayacağı karşılaşmalarla adeta Süper Lig yolunu da çizecek. Önce bu hafta evinde 78 puanı bulunan lider Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, ertesi hafta ise 2'nci sıradaki Amed Sportif'e konuk olacak. Bodrum FK son haftada ise ligde kalmayı garantileyen Sarıyer'i konuk edecek. Bodrum FK-Erzurumspor FK maçından beraberlik çıkması halinde, Erzurum ekibi 5 sezon sonra resmen Süper Lig'e dönmeyi, Bodrum FK da Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bodrum FK'nın 33'üncü haftada Diyarbakır'da karşı karşıya geleceği Amed Sportif maçı da çok büyük öneme sahip olacak. Şu an 72 puanla 2'nci sırada yer alan Amed Sportif ile 70 puana sahip 3'üncü Esenler Erokspor, Süper Lig bileti alabilmek için kıyasıya rekabet ederken, Bodrum Futbol Kulübü yine kader belirleyecek takımlardan biri olacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz üst üste çok zorlu maçlar oynayacaklarını belirterek, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off yolunda rakiplerimiz tüm maçlarını kazansa bile 1 puan bize yeterli olacak ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakiplerimizin ne yapacağı ile ilgilenmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

