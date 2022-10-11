Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu

11.10.2022 00:11

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen İstanbul Bayburtspor 1918 ile 1969 Bilecikspor maçında ortalık birbirine girdi. Saha dışına taşan olaylarda Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse bir kişi silahını çıkararak kurşun yağdırdı.

İstanbul Bayburtspor 1918-1969 Bilecikspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayburtspor 4-3 kazandı. Bilecikspor'un 3. golü sonrası iki takım taraftarları arasında çıkan gerginlik maç sonu saha dışına taşındı.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Bileciksporlu futbolcularla Bayburtspor taraftarları arasında küfürlü atışmalar olduğu iddia edilirken, karşılaşmanın sonunda Bayburtspor taraftarları önünü kestikleri Bilecikspor taraftar otobüsüne taşlarla saldırdı.

Türk futbolunda büyük skandal! Silahını çıkarıp taraftarları taşıyan otobüse mermi yağdırdı

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞLEDİ

Yaşanan büyük arbedede bir kişi belinden silahını çıkararak, Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse mermiler yağdırdı. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta mahsur kalırken, güvenlik güçleri olayları bir süre sonra yatıştırdı.

Türk futbolunda büyük skandal! Silahını çıkarıp taraftarları taşıyan otobüse mermi yağdırdı
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Bayburt, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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