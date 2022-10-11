Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul Bayburtspor 1918-1969 Bilecikspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayburtspor 4-3 kazandı. Bilecikspor'un 3. golü sonrası iki takım taraftarları arasında çıkan gerginlik maç sonu saha dışına taşındı.
Bileciksporlu futbolcularla Bayburtspor taraftarları arasında küfürlü atışmalar olduğu iddia edilirken, karşılaşmanın sonunda Bayburtspor taraftarları önünü kestikleri Bilecikspor taraftar otobüsüne taşlarla saldırdı.
Yaşanan büyük arbedede bir kişi belinden silahını çıkararak, Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse mermiler yağdırdı. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta mahsur kalırken, güvenlik güçleri olayları bir süre sonra yatıştırdı.
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