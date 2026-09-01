Boluspor sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi, Diouf'un golleri maça damga vurdu - Son Dakika
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Boluspor sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi, Diouf'un golleri maça damga vurdu

Boluspor sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü\'ne 2-0 yenildi, Diouf\'un golleri maça damga vurdu
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Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Boluspor, evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibin golcüsü Diouf, 13 ve 21'inci dakikalarda attığı kafa golleriyle takımının galibiyetinde başrol oynadı; Boluspor'da Escobar, Mustafa ve Abdulsamet sarı kart gördü.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir

BOLUSPOR: Tafas, Rodrıguez, Gonzalez, Escobar (Dk. 77 Ahmet Can), Abdulsamet, Mustafa, Diaz(Dk.60 Tolunay), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz), Arda(Dk.77 Furkan) Ege (Dk. 60 Muhammet Zeki Dursun), Batu

KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet, Berkam, Nascımento, Abdullah, Erkam,(Dk. 85 Oğuzhan), Roshi (Dk. 80 Fofana), İshak(Dk.69 Halil Can ), Raice (Dk.69 Jefferson), Ezeh (Dk.80 Enes), Süleyman, Diouf

GOLLER: Dk.13, Dk. 21 Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Escobar, Mustafa, Abdulsamet (Boluspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

13'üncü dakikada Roshi'nin ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunun ardından top ağlara gitti: 0-1.

21'inci dakikada Ezeh'in sol kanattan yaptığı ortada Diouf kafa vuruşuyla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

39'uncu dakikada Ezeh'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. Maçın hakeminin VAR kontrolünün ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İlk yarı Keçtaş Ankara Keçirengücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Keçtaş Ankara Keçiörengücü sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Boluspor sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi, Diouf'un golleri maça damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boluspor sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi, Diouf'un golleri maça damga vurdu - Son Dakika
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