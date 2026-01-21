Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi\'nde kader günü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, gruplarda dengeleri değiştirecek kritik karşılaşmalarla tamamlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. İlk gün oynanan karşılaşmalarda birçok sürpriz sonuç alınırken, üst tur ve play-off dengeleri büyük ölçüde şekillendi.
7. haftanın ilk maç gününde alınan sonuçlar şöyle oldu:
7. hafta itibarıyla son 16 turunu garantileyen tek takım Arsenal oldu.
Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP ve Tottenham play-off turuna kalmayı garantiledi.
Kairat Almaty ve Villarreal, Devler Ligi'ne veda eden ilk takımlar oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Son haftalarda düşüş yaşayan Qarabağ FK, Bakü'de Frankfurt karşısında ilk 24 hedefini canlı tutmak için sahaya çıkacak. Frankfurt ise ilk 24 iddiasını korumak istiyor.
Formda Atalanta, bu maçı kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao için karşılaşma, "tamam ya da devam" niteliği taşıyor.
5 galibiyetle dikkat çeken Bayern Münih, galip gelerek ilk 8'i garantilemek istiyor. Union SG ise ilk 24 umutlarını sürdürmek için puan arıyor.
Chelsea, kazanması halinde ilk 8 yarışını sürdürecek. Pafos ise Londra'dan puanla dönerek ilk 24 şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Juventus, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek istiyor. Benfica için ise puan kaybı büyük risk anlamına geliyor.
Marsilya, son haftalardaki çıkışıyla ilk 24'e girerken, Liverpool 12 puanla ilk 8 hedefini koruyor.
Newcastle, ilk 8'e tutunmak isterken PSV sürpriz sonuçlarla ilk 24'te kalma mücadelesi veriyor.
Barcelona, alınan son sonuçlarla ilk 8 umutlarını yeniden canlandırdı. Slavia Prag ise matematiksel olarak zor bir durumda.
Son Dakika › Spor › Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?