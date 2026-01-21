Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü

Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi\'nde kader günü
21.01.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. İlk gün oynanan maçlarda birçok sürpriz sonuç alındı ve üst tur ile play-off dengeleri büyük ölçüde şekillendi. 7. hafta itibarıyla son 16 turunu garantileyen tek takım Arsenal oldu. Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP ve Tottenham play-off turuna kalmayı garantiledi. Kairat Almaty ve Villarreal, Devler Ligi'ne veda eden ilk takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, gruplarda dengeleri değiştirecek kritik karşılaşmalarla tamamlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. İlk gün oynanan karşılaşmalarda birçok sürpriz sonuç alınırken, üst tur ve play-off dengeleri büyük ölçüde şekillendi.

İLK GÜN ALINAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

7. haftanın ilk maç gününde alınan sonuçlar şöyle oldu:

  • Kairat Almaty – Club Brugge: 1-4
  • Bodo/Glimt – Manchester City: 3-1
  • Real Madrid – Monaco: 6-1
  • Inter – Arsenal: 1-3
  • Villarreal – Ajax: 1-2
  • Tottenham – Dortmund: 2-0
  • Sporting CP – PSG: 2-1
  • Olympiakos – Leverkusen: 2-0
  • Kopenhag – Napoli: 1-1

SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIM

7. hafta itibarıyla son 16 turunu garantileyen tek takım Arsenal oldu.

PLAY-OFF TURUNU GARANTİLEYENLER

Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP ve Tottenham play-off turuna kalmayı garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA EDENLER

Kairat Almaty ve Villarreal, Devler Ligi'ne veda eden ilk takımlar oldu.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

GALATASARAY – ATLETICO MADRID

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

QARABAĞ – EINTRACHT FRANKFURT

Son haftalarda düşüş yaşayan Qarabağ FK, Bakü'de Frankfurt karşısında ilk 24 hedefini canlı tutmak için sahaya çıkacak. Frankfurt ise ilk 24 iddiasını korumak istiyor.

ATALANTA – ATHLETIC BILBAO

Formda Atalanta, bu maçı kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao için karşılaşma, "tamam ya da devam" niteliği taşıyor.

BAYERN MÜNİH – UNION SG

5 galibiyetle dikkat çeken Bayern Münih, galip gelerek ilk 8'i garantilemek istiyor. Union SG ise ilk 24 umutlarını sürdürmek için puan arıyor.

CHELSEA – PAFOS

Chelsea, kazanması halinde ilk 8 yarışını sürdürecek. Pafos ise Londra'dan puanla dönerek ilk 24 şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

JUVENTUS – BENFICA

Juventus, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek istiyor. Benfica için ise puan kaybı büyük risk anlamına geliyor.

MARSİLYA – LIVERPOOL

Marsilya, son haftalardaki çıkışıyla ilk 24'e girerken, Liverpool 12 puanla ilk 8 hedefini koruyor.

NEWCASTLE – PSV

Newcastle, ilk 8'e tutunmak isterken PSV sürpriz sonuçlarla ilk 24'te kalma mücadelesi veriyor.

SLAVIA PRAG – BARCELONA

Barcelona, alınan son sonuçlarla ilk 8 umutlarını yeniden canlandırdı. Slavia Prag ise matematiksel olarak zor bir durumda.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira
Maçın oyuncusu seçilmişti Real Madrid’den Arda Güler kararı Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: ’’Emeğimiz zayi oluyor’’ Ebru Şahin, reyting sistemini eleştirdi: ''Emeğimiz zayi oluyor''
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
Adalet Bakanlığı’ndan YPGPKK propagandası yapan hesaplara soruşturma Adalet Bakanlığı'ndan YPG/PKK propagandası yapan hesaplara soruşturma
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
Şehirde asgari ücreti bırakıp köyde kendi işlerini kurdular: Sezonluk getirisi 400 bin TL Şehirde asgari ücreti bırakıp köyde kendi işlerini kurdular: Sezonluk getirisi 400 bin TL
Beşiktaş gözünü kararttı Tammy Abraham’ın yerine Romelu Lukaku Beşiktaş gözünü kararttı! Tammy Abraham'ın yerine Romelu Lukaku

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
11:01
Trump’tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ’ya sahip
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:07:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.