Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva\'nın yeni takımı

17.01.2026 08:56
Portekiz kulübü Benfica, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Transferin tamamlanması için Beşiktaş ile 5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir paket üzerinde pazarlık yürütüldüğü iddia edildi.

Portekiz'den gelen iddiaya göre Benfica, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Haberde, transferin tamamlanması için Benfica'nın Beşiktaş ile 5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir paket üzerinde pazarlık yürüttüğü öne sürüldü.

BENFICA'DAN RAFA SİLVA İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva hakkında Portekiz basınında dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. İddiaya göre Benfica, eski oyuncusuyla yeniden anlaşmaya vardı ve geri dönüş için önemli mesafe kat etti.

BEŞİKTAŞ İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Haberde, Benfica'nın 32 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme şartlarında el sıkıştığı belirtilirken, transferin resmiyet kazanması için Beşiktaş ile bonservis pazarlığının devam ettiği aktarıldı.

5+2 MİLYON EURO FORMÜLÜ

Benfica'nın Rafa Silva için 5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu, anlaşmada performansa bağlı 2 milyon euro bonus maddesinin yer aldığı öne sürüldü. Benfica'nın ligi ikinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda toplam bedelin 7 milyon euroya çıkabileceği iddia edildi.

RAFA'NIN LUZ'A DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

2 Kasım'dan bu yana Beşiktaş forması giymediği belirtilen Rafa Silva'nın, bu gelişmelerin ardından Estadio da Luz'a dönmeye hazır olduğu ifade edildi. Rafa, 2016-2024 yılları arasında Benfica forması giymiş, sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

SERDAL ADALI: İSTEDİĞİMİZ ÇİZGİYE GELİRSE GİDER

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Benfica'nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu açıklamış ve "Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır" sözleriyle sürecin bonservis şartlarına bağlı olduğunu vurgulamıştı.

SERGEN YALÇIN: AYRILABİLİR

Teknik direktör Sergen Yalçın da Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada takımda ayrılabilecek oyuncular olduğunu söylemiş, Rafa Silva için "O da ayrılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre aldı; 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    kimse Beşiktaş'ta oynamak istemiyor... 0 2 Yanıtla
