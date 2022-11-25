Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan!

Richarlison'un attığı gol, turnuva tarihinin en güzel golleri arasına şimdiden girdi. Brezilya'nın Sırbistan'la oynadığı maçta skoru 2-0'a getiren golü atan Richarlison, yaptığı vuruşla izleyenleri hayrete düşürdü.

Vinicius'un ayağının dışıyla attığı pas

ASİST AYRI GÜZEL

Vinicus'un ayağının dışıyla verdiği pası havada kontrol eden Richarlison, kendi ekseninde dönüp vole vuruşu yaptı. Ağlara giden top sonrasında izleyenler olup bitene inanamadı.

BREZİLYA, 3 PUANLA BAŞLADI

Richarlison'un attığı golden sonra sosyal medya yıkıldı. Richarlison, dünya basınında manşetleri süsledi. Brezilya, G Grubu'ndaki rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Richarlison, yaptığı şovla ülkesini 3 puanla tanıştırdı.