Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan! - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan!

25.11.2022 00:48

Brezilya'nın yıldızı Richarlison, Sırbistan'a attığı golle gündemi salladı. Ceza sahası içinde gelen ortayı tek dokunuşla kontrol eden Sambacı, müthiş bir voleyle topu ağlarla buluşturdu. Brezilya, Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 yendi.

Richarlison'un attığı gol, turnuva tarihinin en güzel golleri arasına şimdiden girdi. Brezilya'nın Sırbistan'la oynadığı maçta skoru 2-0'a getiren golü atan Richarlison, yaptığı vuruşla izleyenleri hayrete düşürdü.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı
Vinicius'un ayağının dışıyla attığı pas

ASİST AYRI GÜZEL

Vinicus'un ayağının dışıyla verdiği pası havada kontrol eden Richarlison, kendi ekseninde dönüp vole vuruşu yaptı. Ağlara giden top sonrasında izleyenler olup bitene inanamadı.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

BREZİLYA, 3 PUANLA BAŞLADI

Richarlison'un attığı golden sonra sosyal medya yıkıldı. Richarlison, dünya basınında manşetleri süsledi. Brezilya, G Grubu'ndaki rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Richarlison, yaptığı şovla ülkesini 3 puanla tanıştırdı.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı
Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı
Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı
YORUMLAR
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2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya, Sırbistan'ı 2-0'la geçti Brezilya, Sırbistan'ı 2-0'la geçti

Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan! - Son Dakika
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