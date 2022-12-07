Brezilyalı yıldızın basın toplantısındaki görüntüye tepki yağdı - Son Dakika
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Brezilyalı yıldızın basın toplantısındaki görüntüye tepki yağdı

08.12.2022 00:08

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un basın toplantısında medya sorumlusunun masaya çıkan kediyi fırlattığı görüntüler tepki çekti.

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un basın toplantısı sırasında masaya kedi çıktı. Gülüşmelerin yaşandığı anda medya sorumlusundan olay bir hareket geldi.

MASADAN ALIP FIRLATTI

Kediyi tutup fırlatan medya sorumlusu sonrasında kendisini savunmaya çalıştı. Bu görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görevlinin yaptığı harekete hayli tepki yağdı. Ancak bu tutuş şeklinin normal olduğunu söyleyenler de oldu.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

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Brezilya, kedi, Spor, Son Dakika

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