''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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Spor

''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt

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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, maçın sonucunu değerlendirdi ve 'Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak.' ifadelerini kullandı. Timur, 'Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?' sorusuna ise 'İnşallah.' yanıtını verdi.

17.12.2024 09:40  Güncelleme: 09:48
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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

"HERKES BİRLİK OLSUN"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu. 90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ Mİ?"

"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi. Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.

ASLAN, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

\'\'Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?\'\' sorusuna Erden Timur\'dan tek kelimelik yanıt

Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Kokos istanbul takımlarının sahipli yöneticileri var. Halkın takımlarına delikanlı taraftarlara selam olsun... 2 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Adanalı Yusuf sarı 3 taşı duman etti sanki Hagi 8 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Birliğine de beraberliğine de... Ülkede kaos çıkarmak için yapıyorlar sanki bunları. Hem kararlar tahrik edici hem de federasyonun mhknin açıklamaları tahrik edici 4 0 Yanıtla
  • V. A.:
    şikenin ayyuka çıktgının habercisi 2 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Gs nin Ekosu atmış sloganı.Bu sloganı atanlar tam tersini yaşattı,hatırlatırım. 4 0 Yanıtla
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