Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası konuştu. 90+8'de gelen galibiyeti değerlendiren Erden Timur, "Herkes birlik olsun. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.
"Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?" sorusuna yanıt veren Timur, "İnşallah." dedi. Erden Timur, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçı RAMS Park'ta yerinden takip etti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt - Son Dakika
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