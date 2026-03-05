Bucaspor, Erbaaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucaspor, Erbaaspor'la Karşılaşıyor

Bucaspor, Erbaaspor\'la Karşılaşıyor
05.03.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor, 29. hafta maçında Erbaaspor'u evinde ağırlayacak. Umutlarını tazelemek istiyorlar.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde İnegölspor'a 4-0 kaybedip 13 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor 1928, 29'uncu hafta maçında yarın evinde Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 26 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 yenilgi alarak kurtuluş bölgesinin 10 puan gerisine düşen, her geçen hafta umutları azalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özcan Sert rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bucaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor, Erbaaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:24:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Bucaspor, Erbaaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.