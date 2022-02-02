Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Şubat Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Şubat Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

02.02.2022 MAÇ LİSTESİ

Palmeiras - Agua Santa– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/Bilyoner TV

Uruguay - Venezuela– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:00/ Bilyoner TV

Arjantin - Kolombiya– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:30/ Bilyoner TV

Botafogo SP - Ferroviaria– Brezilya Campeonato Paulista/ 03:00/ Bilyoner TV

Brezilya - Paraguay– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:30/ Bilyoner TV

Peru - Ekvador– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:00/Bilyoner TV

WS Wanderers - Perth Glory– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bein Sports 2- Bilyoner TV

Kireçburnu - Fenerbahçe– Turkcell Kadınlar Futbol Ligi/ 12:00/ FB TV

Beşiktaş - Amedspor– Turkcell Kadınlar Futbol Ligi/ 14:00/ Beşiktaş Youtube

Asteras Tripolis - Giannina– Yunanistan Süper Ligi/ 16:00/Bilyoner TV

Zira - Sebail– Azerbaycan Kupası/ 16:00/ Bilyoner TV

OFI Crete - Panathinaikos– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV

Olympiakos - Panetolikos– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV

Sumqayıt - Qabala– Azerbaycan Kupası/ 18:15/ CBC Sport

Aris - AEK– Yunanistan Süper Ligi/ 20:30/ Bilyoner TV

Volos - Ionikos– Yunanistan Süper Ligi/ 20:30/ Bilyoner TV

Kortrijk - Antwerp– Belçika Pro League/ 20:45/ Bilyoner TV

Benfica - Gil Vicente– Portekiz Liga NOS/ 22:00/ Bilyoner TV

Rayo Vallecano - Mallorca– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 22:00/ Bilyoner TV-

Tivibu Spor 2

Burkina Faso - Senegal– CAF Afrika Uluslar Kupasi/ 22:00/ Bilyoner TV

Smyrnis - PAOK– Yunanistan Süper Ligi/ 22:30/ Bilyoner TV

Celtic - Glasgow Rangers– İskoçya Premier Lig/ 22:45/ S Sport Plus- Bilyoner TV

KAA Gent - Club Brugge– Belçika Kupasi/ 22:45/ Tivibu Spor 4- Bilyoner TV

Valencia - Cadiz– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 23:00/ Tivibu Spor 3- Bilyoner TV

Belenenses - Sporting Lisbon– Portekiz Liga NOS/ 23:45/ Bilyoner TV