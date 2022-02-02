Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün maç var mı? Bu akşam maç var mı? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Şubat Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 2 Şubat Çarşamba bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 2 Şubat Çarşamba hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
02.02.2022 MAÇ LİSTESİ
Palmeiras - Agua Santa– Brezilya Campeonato Paulista/ 01:00/Bilyoner TV
Uruguay - Venezuela– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:00/ Bilyoner TV
Arjantin - Kolombiya– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 02:30/ Bilyoner TV
Botafogo SP - Ferroviaria– Brezilya Campeonato Paulista/ 03:00/ Bilyoner TV
Brezilya - Paraguay– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 03:30/ Bilyoner TV
Peru - Ekvador– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 05:00/Bilyoner TV
WS Wanderers - Perth Glory– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bein Sports 2- Bilyoner TV
Kireçburnu - Fenerbahçe– Turkcell Kadınlar Futbol Ligi/ 12:00/ FB TV
Beşiktaş - Amedspor– Turkcell Kadınlar Futbol Ligi/ 14:00/ Beşiktaş Youtube
Asteras Tripolis - Giannina– Yunanistan Süper Ligi/ 16:00/Bilyoner TV
Zira - Sebail– Azerbaycan Kupası/ 16:00/ Bilyoner TV
OFI Crete - Panathinaikos– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV
Olympiakos - Panetolikos– Yunanistan Süper Ligi/ 18:15/ Bilyoner TV
Sumqayıt - Qabala– Azerbaycan Kupası/ 18:15/ CBC Sport
Aris - AEK– Yunanistan Süper Ligi/ 20:30/ Bilyoner TV
Volos - Ionikos– Yunanistan Süper Ligi/ 20:30/ Bilyoner TV
Kortrijk - Antwerp– Belçika Pro League/ 20:45/ Bilyoner TV
Benfica - Gil Vicente– Portekiz Liga NOS/ 22:00/ Bilyoner TV
Rayo Vallecano - Mallorca– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 22:00/ Bilyoner TV-
Tivibu Spor 2
Burkina Faso - Senegal– CAF Afrika Uluslar Kupasi/ 22:00/ Bilyoner TV
Smyrnis - PAOK– Yunanistan Süper Ligi/ 22:30/ Bilyoner TV
Celtic - Glasgow Rangers– İskoçya Premier Lig/ 22:45/ S Sport Plus- Bilyoner TV
KAA Gent - Club Brugge– Belçika Kupasi/ 22:45/ Tivibu Spor 4- Bilyoner TV
Valencia - Cadiz– İspanya Kral Kupası Copa Del Rey/ 23:00/ Tivibu Spor 3- Bilyoner TV
Belenenses - Sporting Lisbon– Portekiz Liga NOS/ 23:45/ Bilyoner TV
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