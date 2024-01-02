- Bülent Uygun: "Taraftarımız, baş tacımız"

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun:

"3-4 transfer mutlaka yapılacak"

"Taraftar stadyuma gelecek bu kadar"

SİVAS - Sivasspor'da teknik direktörlüğe getirilen Bülent Uygun, başarılı olmak için yeni bir planlama yapacaklarından herkesin emin olması gerektiğini söyleyerek, "Burada önemli olan taraftar. Taraftar bize destek olursa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Taraftarımız baş tacımız" dedi.

Sivasspor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Bülent Uygun için imza töreni düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan imza törenine Bülent Uygun'un yanı sıra Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, diğer yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

İmza töreninin ardından teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uygun, "Ben 29 yaşında futbolcu olacak geldiğimde burada 3-5 kişi bana inanmıştı. Şampiyonluk sözleri söylerken beni yerden yere vuruyorlardı. Ben bir şehrin kaderinin değişmesini kırarak, ona cesaret ekleyerek başarmak için o zaman o şartlar altında zor bir şekilde mücadele vermiştim. Bugün her şey 90 dakika sahanın içerisinde oynanan oyundan çıktı. Ekonomisi çok yüksek oldu. Ben hayatım boyunca başarıya endeksli bir yapıdayım. Servet Çetin'e de teşekkür etmem lazım. Kendisi benim talebemdi. Milli takıma gitmesinde ve Galatasaray'a transfer olmasında büyük emeğim olmuştur. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum, takım anlamında bana güzel bir takım bıraktı. Ortamı da güzel bıraktı, çünkü kadroyu doğru yönetti. Rıza Çalımbay hocamıza bize Türkiye Kupası kazandırdığı için de teşekkür ediyorum. Sivasspor bu süreç içerisinde çok güzel şeyler başardı, yeri geldi çok üzüldüğümüz zamanlar da oldu. Bundan sonra çok daha güzel günlere koşmak için yepyeni bir planlama yapacağımızdan herkes emin olsun. Burada önemli olan taraftar. Taraftar bize destek olursa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Taraftarımız baş tacımız. Başarıya hep birlikte el ele koşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"3-4 transfer mutlaka yapılacak"

Bir gazetecinin, 'Sivasspor'da gördüğünüz en büyük eksiklik nedir?' sorusuna Uygun, "Ben Sivas'taki çalışma rahatlığını hiçbir zaman bulamamıştım. Çok kısa süre içerisinde futbolculara benim oyun mantalitemi, geçişleri ve savunma prensiplerini anlatacağım. O forma çok kutsal bir forma savaşacağız. Hiç kimsenin Sivasspor'dan alacağı 1 kuruş parası kalmamıştır. Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüdür Sivasspor. Biz bir kere adaletli olacağız. Futbolcularımız da formaya yakışır şekilde sahada oynayacaklar. Transfer lazım. Takım içerisinde futbolcuların psikoloji olarak ne durumda olmalarını görmem gerekiyor. Bu 2 hafta bunu görmemizi sağlayacak. Özellikle benim istediğim 3-4 mevkide 3-4 transfer mutlaka yapılacak. Benim için alt yapıdaki yıldızlar daha önemli. Örneğin Yunus Emre Konak gibi çok değerli bir futbolcu çıkmış durumda. Az daha geliştiği zaman İngiltere'nin takımlarında oynayacak potansiyeli var. Transfer yaparak rekabeti arttıracağız ve daha sonra emin adımlarla yürümeye başlayacağız" yanıtını verdi.

"Biz şampiyonluğu kaybetmedik elimizden aldılar"

Eski agresifliğinin hala devam ettiğine de vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Kulübeyi kırmasak da, stadyumu yıkmasak da agresifliğimiz yerinde. Herkes hak ettiğini alır. Burası Sivasspor. Hiç kimse öyle gelip de Sivasspor ile ilgili yada başka bir şeyle ilgili raconu kesmez. Herkes adaletli, herkes görevini yapar. Biz o zamanlar, o adaletleri yerine getirmediğimiz için, o tribünde taraftar olmadığı için, bizim şu andaki gücümüz olmadığı için 2 tane şampiyonluğu kaybettik. Biz şampiyonluğu kaybetmedik, elimizden aldılar" cümlelerine yer verdi.

"Efsanenin geri döneceğini düşünüyorum"

Taraftara stadyuma gelmesi için çağrıda bulunan Bülent Uygun, "Ben inanıyorum ki taraftarımız takıma sahip çıkacak. Takımı kollayan yönetime destek olacak. Futbolcuya destek olacak. Taraftar baş tacımız, onlarsız olmuyor. Efsanenin geri döneceğini düşünüyorum. 800-900 kombine satılmış. Kombine sayılarını duyunca utandım. Bu nasıl olur? Türkiye'nin en güzel stadyumu burada. Kombineni al, gelmesen de çocuğunu gönder. Valimiz, liseli öğrencileri getirsin. Belediye başkanımız köylerden öğrenci getirsin. Herkes üzerine düşen görevi yapacak" açıklamasını yaptı.

"Taraftar stadyuma gelecek, bu kadar"

Kadın taraftarları da tribüne davet eden 52 yaşındaki teknik direktörü, "Gerçekten uzun zaman oldu, Sivas'a gelmeyeli. Ayrılığımız da uzun zaman oldu. Anadolu da şahlanışın ana temel yerinin Sivas olduğunu biliyoruz. Şimdi işler değişti, eskisi gibi değil. Yiğidolar'ın stadyuma gelmesi çok önemli. Taraftar stadyuma gelecek bu kadar. Ayda 1-2 paket sigara içemeyecek, bilet alıp maça gelecek. Çocuğunu da maça gönderecek. Bütün kadınlarımızı da maça çağırıyoruz. Tribündeki yerine gel. En güzel yerine gel, maçını izle" diye konuştu.