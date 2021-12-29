Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor

Bordeaux'a gidecekken Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak için Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Avrupa macerasından vazgeçen Burak, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hiç tercihi olmadı. Burak'ı kadroda gören taraftarlar sosyal medyayı destek mesajlarıyla doldurdu.
Meziyetleri çokça övülen Burak için "Sava güveniyoruz" mesajları atıldı. Fenerbahçeliler genç Arda Güler'i de izlemeyi çok istiyordu ancak karaciğerindeki problem nedeniyle bir süre formasına hasret kalacak.
İşte sosyal medyadaki mesajlar:
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