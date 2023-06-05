Son Dakika: Türk futbolunda bir dönem kapandı! Burak Yılmaz resmen sahalara veda etti

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

"BUGÜN KARİYERİMİ SONLANDIRDIĞIMI DUYURMAK İSTİYORUM"

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bugün bu basın toplantısını neden yapıyoruz. Dün akşam dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi stadyumda el sallayarak veda etti. Ben de isterdim öyle veda etmeyi ama kısmet olmadı. İnternetten de bıraktığımı açıklamak benim içime sinmedi. Bu kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman birebir iletişimden yanayım. Bugün kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER GENCİMİZİN HAYALİDİR"

İyi bir kariyeri olduğunu belirten Burak Yılmaz,"Çok mutluyum, çok gururluyum. Böyle bir kariyer, böyle bir futbol yaşantısı her genç kardeşimizin hayalidir diye düşünüyorum. Allah'ım şükrediyorum ki bana bu hayalleri nasip etti. Çok söylemek istediğim şey var. 7 yaşında Antalyaspor'un altyapısında içeri girdim. Antalyaspor'a çok teşekkür ediyorum, beni eğittiler, geliştirdiler Türk futboluna sundular. Her gencimizin hayalidir. 4 büyük kulübümüzde oynamak. Bana bu nasip oldu. 4 tane büyük çınar kulübümüze teşekkür ediyorum. Hepsinde aynı başarıları yakalayamasam da bana güvenip, bana kapılarını açmaları benim için çok değerli. Hepsini ayrı ayrı kalbimde yeri vardır." dedi.

"BURAK YILMAZ'A TAHAMMÜL ETMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Oynadığı tüm kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "Eskişehirspor'a, Manisaspor'a, hatta Beijing Guoan'a teşekkür ediyorum ve tabii ki Lille'e. Fransa'da yaşadıklarım benim için unutulmaz. Orada bana yaşatılanlar da unutulmaz. Bir kariyerin bence çok değerli, çok güzel. Sevgili eşime, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatının merkezine futbolu koymuş bir hayatta Burak Yılmaz'a tahammül etmek kolay değildi. Eşime çok teşekkür ederim. Anneme, babama, kız kardeşime çok teşekkür ederim. Bunları yapmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

"HEPSİ HAKKINI HELAL ETSİN"

Burak Yılmaz ayrıca, "22 senelik bir tecrübem var. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'nin en büyük hocalarıyla, Avrupa'da büyük hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim çok değerli şeyler var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Arka planda olan emektarlara teşekkür ediyorum. Hepsi hakkını helal etsin." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE YENİDEN FORMA GİYMEK İSTERDİM"

Fenerbahçe'de yeniden forma şansı bulmak isterdim çünkü içimde ukdedir. Her yerde bu kadar başarı yakalamış birisinin 'en azından bir tane at be kardeşim' derdim. Fenerbahçe'de yeniden forma giymek isterdim, çok da yakındım ama olmadı. Fenerbahçe'nin de benim şu anki kariyerimde çok büyük etkisi vardır. Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için burada olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip gol atmak isterdim.

"GALATASARAY'IN KALBİMDE YERİ FARKLI"

Galatasaray'a ayrı bir parantez açan Burak Yılmaz, "4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır." dedi.