Bursa, Cizre'yi Zor Geçti: 3-2

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
Organizasyonda çeyrek finale yükselecek son 2 takımın belirleneceği grup aşaması başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 21-25, 25-27, 25-23 ve 15-7'lik set sonuçlarıyla kazandı.
Yarın 2. Grup'ta Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor, 3. Grup'ta ise İstanbul Gençlik Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
Geçen sezon Efeler Ligi'nde ilk 5 sırayı alan Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto, kupaya çeyrek finalden başlayacak.
1. Grup'ta Akkuş Belediyespor ve TÜRŞAD'ın turnuvadan çekilmesiyle Arkas Spor, doğrudan çeyrek finale çıkmıştı. 2. Grup'ta da Develi Belediyespor, müsabakalara katılmayacağını bildirdi.
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