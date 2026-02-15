Bursaspor Maçında Gökhan Kırdar Coşkusu - Son Dakika
Bursaspor Maçında Gökhan Kırdar Coşkusu

Bursaspor Maçında Gökhan Kırdar Coşkusu
15.02.2026 18:59
Gökhan Kırdar, Bursaspor-Kırklarelispor maçı öncesi performansıyla taraftarları coşturdu.

BURSASPOR- Kırklarelispor karşılaşması öncesi, Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, performansıyla taraftarları coşturdu.

2'nci Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında Kırklarelispor'u konuk ederken, taraftarlar maç öncesi unutulmaz bir gün yaşadı. Karşılaşma öncesi Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerinin bestecisi Gökhan Kırdar, 'Cendere' performansıyla tribünleri coşturdu, taraftarlarla birlikte marşlar söyledi. Taraftarlarla birlikte atkı şov yapan Kırdar, taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: DHA

