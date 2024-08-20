Bursaspor, Muhammet Demir\'i transfer etti

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Bursaspor Kulübü, tecrübeli futbolcu Muhammet Demir'i transfer ettiğini duyurdu.

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, çilek transfer olarak nitelendirdiği Muhammet Demir transferini gerçekleştirdi. Bursaspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ailene Hoş Geldin Muhammet Demir!" ifadesiyle transferi resmen duyurdu. Bursaspor altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Gaziantepspor, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Konyaspor formaları giydi. - BURSA