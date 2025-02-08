Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko'ya Uzatmada Yenildi - Son Dakika
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Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko'ya Uzatmada Yenildi

Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko\'ya Uzatmada Yenildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko ile oynadığı 18'inci hafta karşılaşmasını normal süresi 88-88 bitmesine rağmen uzatma periyodunda 98-97 kaybetti.

08.02.2025 23:27  Güncelleme: 23:33
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SALON: Tofaş

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

BURSASPOR YÖRSAN: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 22-25

DEVRE: 44-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59

NORMAL SÜRE: 88-88

UZATMA: 97-98

5 FAULLE ÇIKANLAR: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta karşılaşmasında Bursaspor Yörsan, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 88-88 biten maçta uzatma periyodunda 98-97 yenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko'ya Uzatmada Yenildi - Son Dakika

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