SALON: Tofaş
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner
BURSASPOR YÖRSAN: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic
FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 20, Tarık Biberovic 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 22-25
DEVRE: 44-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59
NORMAL SÜRE: 88-88
UZATMA: 97-98
5 FAULLE ÇIKANLAR: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta karşılaşmasında Bursaspor Yörsan, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya normal süresi 88-88 biten maçta uzatma periyodunda 98-97 yenildi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Yörsan, Fenerbahçe Beko'ya Uzatmada Yenildi - Son Dakika
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