Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 50 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu , "Ülkemize bir tarihi başarı daha kazandırdık. Nazım hocamla beraber, olimpiyatlarda iki olimpiyat üst üste madalya alan ilk Türk boksör olarak tarihe geçtik her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular yurda döndü. Kadınlar boks 50 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından ikinci kez gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü Nazım Yiğit, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Madalya aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Öncelikle tabi mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize bir tarihi başarı daha kazandırdık. Nazım hocamla beraber, olimpiyatlarda iki olimpiyat üst üste madalya alan ilk Türk boksör olarak tarihe geçtik her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Bugün de burada nasibim sadece gümüş madalyaymış. Biz ama yine sonuçtan çok memnunuz gerçekten bahsettiğim gibi üç senedir sadece bu zaman için çalışıyorduk. Bir karşılığı oldu. Mutluyuz bunun artık biraz dinlenip tadını çıkaracağız beraber" ifadelerini kullandı.

"KADIN BOKSU OLARAK ÇOK İYİ İVME YAKALADIK"

Türkiye'nin kadın boksunda ivme yakaladığını belirten Çakıroğlu, "Tabi gerçekten özellikle Busenaz Sürmeneli ve benden şu an gittiğimiz her turnuvada madalya değil şampiyonluk bekleniyor. Bu artık bir baskı değil. Zamanla artık alışmaya başladık çünkü bunu biz yarattık. Gittiğimiz her yerde final oynayarak, şampiyon olarak aslında insanlardan bunu beklemesini sağladık. Şu anda da onu yaşıyoruz. Beraber üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bazen bizi zorluyor. Günümüz günümüzü tutmayabiliyor ama burada da teknik ekibin desteğiyle her şeyin üstünden gelmeye çalışıyoruz. Burada da Nazım hocama çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten özellikle 2022 Dünya Şampiyonası öncesi takımı çalıştırmaya başladıktan sonra kadın boksu olarak çok iyi ivme yakaladık. Bunun haricin de spor psikoloğumuz Abbas hocam, Mehmet hocam fizyoterapistimiz, beslenme uzmanımız. Diğer takımdaki İsa hocam, Kerem Akbaş hocam hepsi el ele verip hepimizin iyi yerlere gelmesine çalışıyorlar. Bu da ekip işi bireysel olarak görünsek de bugün de burada bunun meyvesini yiyoruz hep beraber. Bundan sonra daha iyi mi olur bence daha iyi olur. Tokyo'da üç kadın olarak katıldık iki madalya aldık. Burada beş kadın olarak katıldık üç madalya aldık. İlerleyerek her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bundan sonra da ilerleyerek devam edecek" diye konuştu.

"BUNUN YORUMUNU YAPMAK BİZE VEYA ANTRENÖRLERİMİZE DÜŞMÜYOR"

Paris Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında yaşanan tartışmalarla ilgili kendilerinin bir şey söyleyemeyeceğini, konuyla ilgili ICO ve IBA tarafından yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade eden Buse Naz Çakıroğlu, "Bu aslında bizlik bir konu değil çünkü biliyorsunuz senelerdir bu işi içerisindeyiz. İsmi geçen sporcularla senelerdir tanışıyoruz ve arkadaşız. Çünkü uluslararası arenalarda sürekli mücadele ediyoruz. İster istemez o insanlarla sürekli bir aradayız. Bunun yorumunu yapmak bize veya antrenörlerimize düşmüyor. Burada da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Amatör Boks Birliği'nin (IBA) yaptığı açıklamalarla nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Dediğim gibi biz senelerdir beraberiz, arkadaşız. Kesinlikle kötü bir yorum yapmak ya da olumsuz bir düşüncede bulunmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

ANTRENÖR NAZIM YİĞİT: ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORDUK

Tokyo'daki olimpiyat oyunlarından beri yenilgisiz olarak devam ettiklerine dikkat çeken antrenör Nazım Yiğit, "Bildiğiniz gibi biz Tokyo'dan beri namağlup devam ediyoruz. Burada da altın madalya almak istiyorduk. Maalesef bazen böyle şansızlıklar yaşanabiliyor. Hakemlere takılabiliyorsunuz. Biz kadın boksu olarak Tokyo'dan sonra çok iyi ivme yakaladık. Burada bunu altın madalya ile taçlandırmak istiyorduk. Bunun içinde çok çalıştık. Ben hak ettiğimize de inanıyorum. Ama bazı engellere takılabiliyoruz. Bu asla bizi yıldırmayacak, aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bizim hedefimiz her zaman altın. Onun içinde burada söz veriyorum. Bu altını alacağız. Altın madalyayı ülkemize getirmeyi istiyoruz" dedi.

"BÖYLE SEYRİ OLAN BİR SPORU ÇIKARACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Paris Olimpiyatları'nda yaşanan olayların ardından boks branşının olimpiyat oyunlarından çıkartılabileceğiyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Nazım Yiğit, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yani bence böyle bir şey olması mümkün değil. 2028 Los Angeles, Amerika'da oynanıp da boksun olmamasına ben ihtimal vermiyorum. Boksu çıkarırsanız ne izlenecek bir de o var. Yani çünkü sizin de bildiğiniz gibi biletler aylar öncesinde bitti. Böyle seyri olan bir sporu çıkaracaklarını düşünmüyorum."