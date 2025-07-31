Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor

Bütün dünya Osimhen\'i konuşuyor
31.07.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya basınında geniş yer buldu. Bu transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Osimhen'in transferi, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. İşte dünya basınında atılan bazı manşetler...

Süper Lig devi Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere Dünya basınında geniş yer verildi.

İşte dünya basınında atılan bazı manşetler;

"BU SEFER KİRALIK DEĞİL, KALICI"

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "Osimhen Türkiye'ye doğru... Haftalardır süren zorlu görüşmelerin ardından Nijeryalı golcü, Napoli'den ayrılıp Galatasaray'ın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Osimhen ile uzun süren görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, forvet oyuncusu artık Galatasaray'da yeni bir maceraya, bu sefer kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle başlamaya hazır."

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ"

SPORT BOX (RUSYA): "Osimhen'in Galatasaray'a transferi Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Napoli forveti Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere İstanbul'a gidiyor."

"İSTANBUL'DA BÜYÜK HAYALLER KURULUYOR"

SPORTSMEDIASET (İTALYA): "Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma, Okan Buruk'un elindeki kadronun kalitesini yükseltme ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sané transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor."

"TÜRK LİGİNİN MVP'Sİ"

MARCA (İSPANYA): "Artık resmi olarak, tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Victor Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra, İstanbul kulübü, Napoli'den 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Osimhen'i satın aldı. Bu, Türk futbolu tarihindeki en pahalı transfer oldu... Beşiktaş'ın bu yaz Benfica'ya Kökçü için ödediği 25 milyon euroyu çok büyük bir farkla geride bırakarak. Türk liginin MVP'si... oldukça net bir şekilde. Öte yandan, Galatasaray, José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Osimhen'in yanı sıra, Bayern'den yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sané, Monaco'dan Jakobs ve Lens'ten Frankowski transfer edildi. Harika bir takım kurdular."

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÖNMEK İSTEDİ"

VOETBAL NIEUWS (HOLLANDA): "Osimhen Galatasaray'ı seçti: 75 milyonluk rekor transfer tamamlanıyor. Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve etkileyici bir sezon geçirdi. Al-Hilal'den de aralarında bulunduğu daha cazip teklifler alsa da, ne pahasına olursa olsun İstanbul'a dönmek istedi."

"GALATATASARAY'A DÖNMEKTE ISRARCIYDI"

ALWEEAM (SUUDI ARABİSTAN): "Osimhen'in Galatasaray'a dönüşünün ardında dehşet rakamlar var. Galatasaray'daki kiralık dönemi sona eren Osimhen, Napoli'ye geri döndü ancak oyuncu, Galatasaray'a geri dönmekte ısrarcıydı."

"OSIMHEN, BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ"

MOTO CICLISMO (PORTEKİZ): "Victor Osimhen beklentileri altüst ederek Galatasaray'a hamle yaptı ve 75 milyon euroluk transfer çılgınlığına yol açtı. Futbol dünyasını yeniden şekillendirecek beklenmedik bir gelişmeyle, Napoli'nin güçlü forveti Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek bu transfer, futbol dünyasında yankı uyandırmaya aday."

Victor Osimhen, Galatasaray, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
19:38
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı
Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
19:04
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret
Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
18:59
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi
Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:45
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 14:19:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.