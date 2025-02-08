İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, İran Körfez Pro Ligi'nin 19. hafta maçında Gol Gohar'ı Serdar Dursun'un golüyle 1-0 mağlup etti. Serdar'ın attığı golün ardından yaptığı sevinç, karşılaşmaya damga vurdu.
Serdar, galibiyet golünün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. 33 yaşındaki forvetin bu gol sevinci büyük ilgi gördü. Tecrübeli futbolcunun attığı gol ve yaptığı gol sevinci, hem İranlı hem de Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
İşte o anlar;
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, ikinci maçında yeni takımı adına ilk golünü atmış oldu. Serdar, aynı zamanda Persepolis'te ilk galibiyetini almayı başardı. Öte yandan takımın başında 3 maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal da ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu - Son Dakika
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