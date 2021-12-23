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"Buzdan kızlar" başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor - Son Dakika

"Buzdan kızlar" başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor

23.12.2021 11:09

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları, "buz hokeyi erkek sporu, kadınlar için zor bir spor" tabularını yıkmak istiyor.

DOĞUKAN KESKİNKILIÇ - Ankara'da çalışmalarını sürdüren Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları, "buz hokeyi erkek sporu, kadınlar için zor bir spor" tabularını yıkmak istiyor.

Dünyada özellikle Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa'da en çok ilgi gören sporlar arasında yer alan buz hokeyi, son yıllarda Türkiye'de de popülaritesini artırdı. Sporcuların 40 kilometre hıza ulaştığı buz hokeyinde, "pak" adı verilen diskin hızı sert şutlarda 160 kilometreye kadar çıkıyor.

Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da oynanan buz hokeyinin, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni tesislerle daha da gelişmesi ve daha büyük kitlelere yayılması bekleniyor.

2006'da 7 kulüple kurulan Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde şu an 9 takım bulunuyor. 3 yıl önce kurulan Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı ise ligde 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcuları, "buz hokeyi erkek sporu, kadınlar için zor bir spor" tabularını yıkmak istiyor.

"Bu sporun Türkiye'de yapıldığından haberi bile olmayan bir sürü insan var"

Gümüş Patenler Kadın Buz Hokeyi Takımı sporcularından 27 yaşındaki Damla Arıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an bir kolejde buz pateni öğretmenliği yaptığını, aynı zamanda kendisinin de buz hokeyi oynamaya devam ettiğini söyledi.

Geçen sezon minik ve yıldız takımlarında antrenörlük de yaptığını anlatan Arıncı, "Buz hokeyi Türkiye'de henüz gelişmemiş bir spor dalı. Bu sporun Türkiye'de yapıldığından haberi bile olmayan bir sürü insan var. Bir kadın olarak, 'Buz hokeyi mi oynuyorsun? Kadınlar için sert bir spor değil mi? gibi tepkiler tabi ki alıyorum ama asla böyle olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar her sporu yapabilir." diye konuştu.

Buz hokeyi ile lisedeyken üniversitede okuyan ablası sayesinde tanıştığını dile getiren Arıncı, şöyle devam etti:

"Ablam hakem oldu, ben hala oyunculuğa devam ediyorum ve çok da mutluyum. İyi ki hayatıma buz hokeyi girmiş. Zaten üniversitede spordan bağımsız bir bölüm okumama rağmen kendi mesleğini yapmıyorum. ya antrenörlük yapıyorum ya da buz pateni öğretmenliği yapıyorum. Buz hokeyi, o kadar hayatımın merkezinde bir spor."

"Kadın kadının yurdudur'u burada çok güzel görebiliyoruz"

Sporcu Başak Demirkol da 2005'ten beri buz hokeyi oynadığını belirterek, 2011'den beri de milli takımda yer aldığını söyledi.

Aynı zamanda bir savunma sanayi şirketinde endüstri mühendisi olarak da çalışan Demirkol, iş hayatıyla zor olsa da yine de buz hokeyini aksatmadığını ifade etti.

Türkiye'de özellikle buz hokeyi gibi "erkek sporu" olarak algılanan bir sporu kadınların yaptığını duyanların şaşırdığını anlatan Demirkol, "Özellikle ekipmansız gördüklerinde, 'Sen nasıl oynuyorsun, bu sporu yapmak için o kadar büyük cüsseye sahip değilsin' diyorlar. 'Bizi bir de ekipmanla gör' diyoruz." dedi.

Demirkol, buz hokeyinin sadece kaslı olmaktan ibaret bir spor olmadığını, hız, denge, sopa tekniği, kayış tekniği, en önemlisi de taktik, stratejiler ve takım ruhunu içeren bir spor olduğunu vurguladı.

"Buz hokeyi kesinlikle kadın sporu." diyen Demirkol, şöyle konuştu:

"Ayrıca özellikle kadınların yapması gereken bir spor. Çünkü takım sporu. Aslında 'kadın kadının yurdudur'u burada çok güzel görebiliyoruz. Gümüş Patenler Kadın Takımı olarak zaten en önemsediğimiz şey burada huzur ve aile ortamı olması. Burada kız kardeş ortamı var. Kimisi şirketini taşıyor, kimisi evini taşıyor, kimisi aşk acısı yaşıyor yani hayatımızda herhangi problem yaşadığımızda her konuda birbirimize destek oluyoruz. Özellikle de milli takımlarda madalya alıp, üst gruba çıkıldığı anlar çok güzel ve çok heyecanlı oluyor."

"Birkaç yıldır kadınlarda ilgi baya arttı"

Takım antrenörü Alper Solak, 1999'dan beri buz hokeyi camiasının içerisinde olduğunu dile getirdi.

Birkaç yıldır kadınların bu spora ilgisinin baya arttığına işaret eden Solak, "Aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı Olimpik Yüzme Havuzu ve Buz Pateni Pisti'nde antrenmanlarına geç saatlerde başlıyor. Kadın sporcularımız, kız sporcularımız çoğaldı ama daha da fazla çoğalmasını istiyoruz. Bunun için de bir şeyler yapmaya, onlara daha iyi imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bu sene ilk hedefimiz play-off'a çıkmak, ikinci hedefimiz ise madalya almak. Bu madalyanın rengini biz belirleyeceğiz." dedi.

Buzdan kızlar başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor
Buzdan kızlar başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor
Buzdan kızlar başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor
Buzdan kızlar başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor
Buzdan kızlar başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor

Buz Hokeyi, Türkiye, Ankara, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Buzdan kızlar' başarılarıyla tabuları yıkmak istiyor - Son Dakika Spor


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