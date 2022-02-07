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Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

07.02.2022 10:03
Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önümüzde ki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor iyi bir takım. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Önümüzde ki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor iyi bir takım. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ile ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5-1 yenildikleri maçı değerlendiren Çalımbay, maça iyi başladıklarını söyledi. Çalımbay, karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarını belirterek, "İlk yarı bittiğinde oyuncu değişiklikleri ve taktik değişiklikler yaptık. Maç içinde yaptığımız hatalardan dolayı maçı kaybetmemiz gayet normal. Bu kadar çok hata yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. Şimdi önümüzde ki kupa maçına bakacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor iyi bir takım. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u kupadan elemişlerdi. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligi ise iyi bir yerde bitireceklerine inandıklarını söyleyen Çalımbay, "Taraftarlarımızla birlikte çok iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum. Ligi iyi bir yerde bitireceğiz. Forvet sıkıntısı yaşıyoruz. Şu an sadece elimizde Olarenwaju Kayode var. Kupa maçında Kayode'ye bir şey olsa elimizde direkt oynatacağımız forvet olmayacak. İçimizden birini bulmaya çalışacağız. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte ligde iyi bir seri yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz - Son Dakika Spor


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