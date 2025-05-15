Cansu Bektaş'ın Olimpiyat Hedefi

Üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan milli halterci Cansu Bektaş, öncelikle dünya şampiyonluğunu, ardından da 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı ve olimpiyat madalyası kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Moldova'ya gitmeden önce sakatlıkla beraber zorlu bir kamp dönemi geçirdiğini belirten ay-yıldızlı sporcu, "Her müsabaka için ayrı bir çaba sarf etmek gerekiyor çünkü Türkiye'de de yurt dışında da bir çok rakibimiz var. Çok hırslı ve azimli birisiyim, güzel bir antrenman süreci geçirdim, tabii sakatlıklar da oldu ama pes etmedim. Her zaman ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğim ve İstiklal Marşı'mızı okutabildiğim için çok mutluyum." dedi.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu 2023'te Ermenistan'da kazandığını hatırlatan Cansu, "Müsabaka Ermenistan'da olduğu için heyecanlıydık çünkü bir gün öncesinde Azerbaycan bayrağını yakmışlardı. Benim de Azerbaycanlı çok yakın bir arkadaşım vardı, o yüzden stres altındaydık. Orada güzel bir derece yaptım, 3 altın madalya kazandım, Avrupa rekorları kırdım. Ermenistan'da kazandığım madalyalar benim için en özeli diyebilirim. Tabii sonrasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bizi kabul etmesi, ağırlaması çok güzeldi." diye konuştu.

İkinci Avrupa şampiyonluğunun Bulgaristan'da geldiğini dile getiren Cansu, "Bulgaristan'da önceki derecelerimin üstüne koyamadım ama şampiyon oldum, toplamda bir rekor kırdım." ifadesini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası kampında kolum alçıda çalıştım"

2025 Avrupa Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olmasına yönelik de ay-yıldızlı halterci, şunları kaydetti:

"Son şampiyona daha farklıydı kampın sadece iki haftasında antrenman yapabildim. Kampın ilk haftası bileğimdeki kemik kırıldı, kolumu alçıya aldılar, kampta kolum alçılı hafif çalışmalar yaptım. Başka hiçbir şey yapamadım. Şampiyona için yedekteydim hatta gideceğim bile belli değildi, milli takımdan elenebilirdim. Sonrasında kampın bitimine iki hafta kala doktorum "antrenmana başlayabilirsin" dedi ve başladım. Kendimi fazla zorlamadım ne yapabilirsem hepsini Moldova'da podyuma çıkınca yapacaktım ve öyle de yaptım. Avrupa şampiyonu oldum, bu sefer rekor kıramadım ama olsun zaten rekor da bana aitti."

Çocukken bütün sporlarla birlikte 6-7 yıl cimnastik yaptığını sonrasında Giresun'da antrenörünün de ısrarıyla haltere başladığını anlatan Cansu, "Bir ameliyat geçirdim ve cimnastiği bıraktım. Sonra tekrar spora başlamak için halter salonuna gittim, hiç kadın yoktu bir de küçücük salondu. Hocam annemi-babamı aradı ikna etti, o şekilde haltere başladım. Hatta 2 aylıkken Türkiye 3'üncüsü oldum, sonra bırakmadım, oralardan buraya.. Biz ailede 5 kardeşiz. Kız kardeşim de halterci onun da yıldızlarda Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa ikincilikleri var. Küçük kardeşim de 3 yaşında o da inşallah halterci olur." şeklinde konuştu.

"En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ve inanıyorum ki başaracağım"

Ankara ASKİ Spor Kulübünün sporcusu olduğunu da anımsatan Cansu, "Konya Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu olarak da teknik direktörümüz Ferhat Coşkun ve hocamız Serap Ünlü ile çalışıyorum. Milli takım antrenmanlarımız da çok güzel geçiyor. Bir sonraki kampımız bir iki ay sonra ancak yeni sıklete alışmak için ben şimdiden çalışmaya başlayacağım. Yeni olimpik sıkletler henüz açıklanmadı, 48-53 olabilir. İnşallah 48 olur." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Cansu Bektaş, "Önümüzde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var, orada 48 kilogramda yarışacağım, sonrasında Büyükler Dünya Şampiyonası, ardından da İslami Dayanışma Oyunları... Oralarda da madalya ve şampiyonluk hedefliyorum. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var ama şampiyonluğum yok. Büyüklerde şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Sıkletim değişecek ve zorlu bir süreç olacak. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 48 ya da 53 kiloda hazırlanacağım. En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. İnanıyorum ki başaracağım." ifadelerini kullandı.

"Çalışınca oluyor" diyen Cansu, "Bu sefer madalyalarımı aileme ve küçük kardeşime hediye edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.