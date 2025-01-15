SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Silvia Marziali, Veronika Obertova, Nemanja Vlahovic
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Howard 8, Anderson 12, Fauthoux 3, Carleton 7, Araujo 5, Derin Kaya, Sinem Ataş 4, Rupert 34, Pelin Derya Bilgiç 6
AVENİDA: Kone 10, Delaere, Carrion 9, Jespersen 5, Jankoviç 2, Vilaro 8, Carter 6, Gil 12, Fasoula 10
1'İNCİ PERİYOT: 30-15
DEVRE: 48-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51
KADINLAR EuroLeague 2'nci Tur E grubu dördüncü maçında ÇBK Mersin, sahasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Avenida'yı 79-62 ile Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?