Celil Yüksel: Fenerbahçe\'ye Hazırız

SAMSUNSPORLU futbolcu Celil Yüksel, " Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor, yarın evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Böyle büyük maçlarda her zaman daha fazla konsantrasyon oluyoruz. Biz kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre de idman yapıyoruz zaten. Her maç özel çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de olumlu ve olumsuz yönlerini iyi çalıştık. İnşallah bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Yarın akşam güzel bir sonuç bizi bekliyor. Fenerbahçe büyük kulüp, rotasyona girecek bir sürü oyuncuları var. Biz onların yorgun olmasına değil, kendi işimize bakacağız. Yani biz maçı ne kadar çok istersek öyle sonuç alırız. Benim için her maç yeni bir başlangıç. Kendimi bu yönde hazırlıyorum. Her aç ayrı konsantre oluyorum. Diğer maçta neyi eksik yaptıysam onu geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah takıma her zaman yardımcı olmaya çalışırım" diye konuştu.

'İÇİMİZDE BURUKLUK VAR'

Geçen yıl Avrupa kupalarında oynadıklarını belirten Yüksel, "Bu sene Avrupa'ya gitmemenin bir burukluğu var içimizde. Çok güzel bir atmosfer yaşadık. Avrupa'yı şimdiden özledik. Bu yıl hedeften ziyade maç maç gidiyoruz. Sezon sonunda bizim nerede olacağımızı hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan, Ali Diabate, Tanguy Coulibaly, Jaures Assamou antrenmanda yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Igor Drapinski, Afonso Sousa ise takımla birlikte çalıştı.